El centro norte cosecha más de 1.150.000 toneladas de trigo

La proyección de producción nacional de trigo para la actual campaña se mantiene en 19.400.000 toneladas, un 9,3% superior al ciclo previo. Y desde los 12 departamentos del centro norte de Santa Fe, entre ellos Castellanos, saldrán 1.150.000 tn si el clima -como el diablo- no mete más la cola. Al menos así lo calculó el último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el Centro Norte de la Provincia en base a datos tomados hasta el martes último.Pasados los eventos climáticos que arrojaron complicaciones por excesos hídricos por corto tiempo -tres días- por precipitaciones de entre 200 y 300 mm, las condiciones ambientales cambiaron y generaron características de estabilidad climática, alternancia entre días con variada nubosidad y soleados, con temperaturas medias a altas, con vientos de baja intensidad de dirección sur, este y norte.Las condiciones en la semana del 14 al 20 de noviembre estuvieron alternadas por el paso de un frente de tormenta, con precipitaciones y, nuevamente, caída de granizo en ciertas áreas muy puntuales, con escasa incidencia en los cultivos.Las condiciones ambientales permitieron retomar el proceso de siembra del algodón, sorgo granífero-forrajero, y soja de primera. También se continuó con la cosecha del trigo en todos los departamentos, dice el informe del SEA que difunde semanalmente la Bolsa de Comercio de Santa Fe.En relación al trigo, señala que 72 horas después de los eventos climáticos en toda el área, se reanudó lentamente el proceso de cosecha, que con el paso de los días fue incrementando su ritmo y sobre el final del período, fue intenso y en plenitud el movimiento del parque de cosechadoras y acompañamiento de equipos, en todos los departamentos del área de estudio. Los mayores avances se registraron en los departamentos del norte, lográndose en el total del área un poco más del 50% de avance.De acuerdo al SEA, los rendimientos promedios que se están obteniendo en los departamentos del centro norte santafesino: 9 de Julio, de 29 a 31 qq/ha.; Vera, de 27 a 29; General Obligado, de 26 a 28; San Cristóbal de 26 a 28; San Justo, de 29 a 31; San Javier, 27 a 29; Castellanos, 28 a 32; Las Colonias, 32 a 35; La Capital, 30 a 33; San Martín 35 a 38 y San Jerónimo, 35 a 38 qq/ha.En la región, hasta la fecha, el estado sanitario del cultivo continuó siendo muy bueno, sin expresión de enfermedades ni plagas.Hasta la fecha se logró un progreso del orden del 50 % sobre lo proyectado en lo que hace a soja de primera, representando 462.500 ha. Con un incremento intersemanal de 15 puntos porcentuales y un retraso de 18% en comparación a la campaña del año anterior.El proceso de siembra en el área de estudio se reanudó lentamente y con el paso de los días, el ritmo fue aumentando, muy condicionado por los escenarios y características de los lotes, los cuales en cierto porcentaje manifestaron encharcamiento y saturación de los suelos.Otro indicador que debería monitorearse, en los próximos días, serían los excesos hídricos que llevarían a la evaluación de un plan de resiembra o no, considerándose la situación particular de cada predio.La intención de siembra sería similar o levemente superior a la superficie implantada en 201772018, alcanzando las 925.000 ha.El cultivo de maíz presentó hasta la fecha, un avance en la siembra del 47,3%, representando unas 89.000 ha. Corresponden a lotes sembrados en primera instancia, denominado maíz de primera, el cual de acuerdo al área de estudio tendría dos usos, un porcentaje a grano para futura venta comercial y el otro porcentaje como forraje, para consumo animal bovino.Con respecto al maíz de primera, los cultivares manifestaron muy buen estado a excelente en un 97% de los lotes, creciendo y desarrollándose bajo condiciones óptimas. La humedad y las temperaturas fueron adecuadas para el cultivo. El 3% restante manifestó cierto grado de impacto por los diferentes eventos ocurridos en los distintos departamentos, como caídas de piedras, heladas tardías y excesos hídricos.La variación hacia un mejor estado, del orden de los 2 puntos porcentuales, estuvo dado por las condiciones ambientales registradas, revirtiéndose situaciones adversas del comienzo del ciclo y fue, desde los 15 días de sembrado, una constante del mejoramiento por las condiciones ambientales registradas.En cuanto al estado sanitario del cultivo se encontró muy bien, sin inconvenientes hasta el momento.En la región, el girasol continuó su crecimiento y desarrollo normal, con muy buena disponibilidad de agua útil en los suelos, tras las nuevas precipitaciones registradas en toda el área, generando muy buenas condiciones en beneficio de los cultivares.En ciertos sectores por la incidencia de las tormentas, caída de piedras y los excesos hídricos, quedaron afectados lotes puntuales, áreas bajas y deprimidas, donde se observó volteo, caída de plantas en contacto con el suelo.El cultivo en un 97% se encontró en estado bueno a muy bueno con lotes en excelentes condiciones y el 3% restante bueno, con lotes puntuales regulares, por posición topográfica, la aptitud de los suelos e impacto de los eventos climáticos. Por último, el reporte puntualiza que el aspecto sanitario del cultivo, en general, se presenta muy bien.No hubo actividad de siembra en la zona arrocera, con lo cual hasta la fecha continuó manifestando un progreso del orden del 90% sobre lo proyectado, representando 28.800 ha. Con un retraso de 3% en comparación a la campaña del año anterior. La intención de siembra sería similar a la superficie sembrada en 2017/2018, alcanzando las 32.000 ha.Se realizaron tareas de desagote de lotes en sectores más bajos con bombas, hasta el momento no se llegó a la cuantificación de las pérdidas por inundación.Los lotes que aún no se fertilizaron deberían drenarse totalmente para que el aprovechamiento del nitrógeno sea más eficiente. Los cultivos evolucionaron muy bien, no observándose pérdidas de plantas ni presencia de plagas insectiles. Tampoco se observó ataques de patos y otras aves que frecuentan el cultivoPor último, la siembra del algodón prosiguió a ritmo lento y concentrada en el sector oeste del área algodonera, en sus últimos días. La germinación y emergencia siguió siendo buena sin inconvenientes hasta el momento, con escaso a nulo impacto de las condiciones que reinaron la semana anterior.