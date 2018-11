Los derechos de los niños

Cada 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño para recordar la fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959. Se trata de una conmemoración que impulsa el ejercicio de revisión sobre cómo se encuentran, por caso en la Argentina, los derechos de la infancia. Y en esta oportunidad asumió la tarea Fundamind, una organización de desarrollo sin fines de lucro, declarada de interés social y educativo, que desde 1990 es referente en la Argentina y resto de Latinoamérica y el Caribe, en la atención integral de chicos vulnerables ante la pobreza y el VIH.En un documento titulado "Los derechos de la infancia, cada vez más torcidos", la ONG advierte que no se cumplen con los postulados para proteger a los chicos y que, peor aún, los recortes incluidos en el Presupuesto 2019 acentúan esa vulneración. El escenario que pinta el reporte no es nada alentador: sostiene que en la Argentina, casi la mitad -unos 5,6 millones- de los de chicos y chicas viven en situación de pobreza. El 17 por ciento sufre déficit alimentario. Cuatro de cada diez no están escolarizados desde el nivel inicial. En el secundario, sólo el 60% logra finalizar el ciclo. Uno de cada dos viven en lugares con fuerte contaminación ambiental. Cada año, ocurren 3 mil embarazos de niñas de 10 a 14 años, casi todos por abusos sexuales.Estas son algunas de las circunstancias en que encuentra a la niñez un nuevo aniversario de la Declaración Internacional que celebra sus derechos y que fuera aprobada por las Naciones Unidas, precisamente, para garantizar condiciones de vida dignas a las nuevas generaciones. Pero, claro está, una cosa es la letra y otra la realidad lamenta Fundamind.De acuerdo con las cifras relevadas por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza infantil viene creciendo en los últimos años y, en términos de derechos, son más de 8 millones los niños o niñas que están privados de algún derecho.En este marco, la ampliación de la Asignación Universal por Hijo ayuda a paliar las consecuencias del aumento del costo de vida, que no hace más que empeorar estos índices. En el Conurbano bonaerense, un 37,7% depende de los comedores escolares para alimentarse. Mientras tanto, cuestiones estructurales como el hábitat, la salud o la educación no se resuelven, advierte el informe.El presidente de Fundamind, Gerardo Mitre, consideró que en la Argentina faltan políticas públicas de largo plazo, más allá de los gobiernos, para atender no solamente las urgencias de millones de chicos ahora, sino también para que en los próximos años el país esté en manos de personas bien alimentadas, formadas, cuidadas. "De esta manera, estamos perjudicando el presente e hipotecando el futuro", admitió el titular de una de las cientos de organizaciones de la sociedad civil que cubren las necesidades básicas de muchos niños.En el mundo, la mayoría de las personas que vive en situación de pobreza es menor de edad. Si se tiene en cuenta que este flagelo se transmite de generación en generación, el diagnóstico de UNICEF es que en ninguna sociedad se ha producido una reducción amplia de la pobreza sin haber realizado primero inversiones cuantiosas en el derecho a la salud, la nutrición y la educación básica de sus habitantes.Agrega el informe que el Presupuesto recién aprobado recientemente en el Congreso no va en esa dirección. En efecto, el colectivo Infancia en Deuda señaló su “profunda preocupación por la regresividad de las partidas proyectadas para ciertos programas destinados a la protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”. Antes de la sanción definitiva, había exhortado al Congreso Nacional para que “se incrementen las partidas asignadas a la niñez y adolescencia, en línea con lo que exigen los tratados internacionales de derechos humanos que en Argentina tienen jerarquía constitucional y diversas leyes que aseguran la inversión prioritaria en la niñez”.Según el análisis de la ley que guía las inversiones del Estado Nacional para el año entrante, se estipula una reducción de un 77,1% en infraestructura y equipamiento escolar, entre otros ajustes. En líneas generales, los programas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) sufrirán un recorte del 34,55%. Estos ajustes contradicen a los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, que proscriben todo tipo de medida regresiva en materia presupuestaria. El Comité de Derechos del Niño de la ONU, incluso, hizo un llamamiento a que las medidas regresivas producto de la crisis económica sean adoptadas después de evaluar todas las demás opciones posibles, garantizando que los niños, niñas y adolescentes, principalmente quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, sean los últimos afectados.