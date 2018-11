Las posibilidades que brinda la Licenciatura en Recursos Humanos

Recientemente entrevistamos a Raquel Frautschi, coordinadora de la carrera Licenciatura en Recursos Humanos que se dicta en UCES Rafaela desde hace 15 años.Con inocultable satisfacción Raquel manifestó "muchos de nuestros alumnos hoy son gerentes en el área de Recursos Humanos."Muchos chicos que empezaron con pasantías en diversas empresas, en el área de administración generaron ellos mismos el área de Recursos Humanos", agregó.Destacando a continuación que "la carrera tiene de interesante que le da herramientas administrativas, no se requiere que la empresa tenga el área de Recursos Humanos para incorporar un Licenciado en Recursos Humanos, un pasante, un técnico, puede ingresar en el área de Recursos Humanos y hacer las actividades en el sector administrativo".Más adelante reflexionó "una Pyme, de 15 empleados, no tiene el área, tiene dos o tres administrativos, uno de los cuales puede ser un Licenciado en Recursos Humanos y de ahí empieza a generar las herramientas, desde lo básico: liquidación de sueldos, control de obras, todo el tema de convenios colectivos, todo el tema de las cuestiones legales que implica tener una persona trabajando en la empresa, todo el tema de las cuestiones de higiene y seguridad, cómo trabajar con la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, cómo armar un plan anual de capacitación, cómo seguirlo, cómo evaluarlo, cómo seleccionar gente, todas estas herramientas que son imprescindibles, más ahora que estamos ante un cambio, van cambiando las empresas y también los puestos de trabajo."Si seleccionamos a alguien hoy, no podemos regirnos sólo por el presente. Siempre decimos que los licenciados en Recursos Humanos son socios estratégicos de la empresa, porque tenés que conocer de negocios, tenés que estar en la mesa chica de las decisiones".En otro pasaje remarcó "nosotros evaluamos qué dejó de positivo el 2001, es el tema de que las empresas se dieron cuenta de que no es tan fácil conseguir buen capital humano, capacitar a una persona, tenerla comprometida con la empresa, no es algo de un día para otro, y si las personas que están adentro se dan cuenta que la empresa no valora a su capital humano, el ida y vuelta es lo mismo. Hay muchas empresas en nuestra ciudad, y en todos lados, que los empleados se dan cuenta de que la empresa hace esfuerzos por sostener, capacitar, pese a todas las vicisitudes, son las empresas que tienen menos problemas legales, menos conflictos, menos inasistencias"."Ahora se complica mucho más porque con los millennials no se tiene esa dedicación 'ad infinitum' que había anteriormente, entonces hay que generar herramientas para que esas personas estén lo mejor posible, se desarrollen lo máximo posible, den todo su capital a las organizaciones y las organizaciones le den lo mejor posible y 'mientras dure el amor, que sea armonioso."En realidad si alguien quiere obtener el mejor capital del mercado, la empresa debe posicionarse muy bien. El Licenciado en Recursos Humanos trabaja sobre todas estas cosas, cómo hacer para que la gente que está dentro de la organización genere capital."Siempre decimos lo mismo: las personas son el único capital que no hay que amortizar, porque se actualiza, una persona capacitada es una persona que vale cada vez más."Nosotros ofrecemos una Licenciatura que son cuatro años, trabajamos mucho con el tema de pasantías, muchos de nuestros egresados empezaron con pasantías y quedaron trabajando en las organizaciones, en empresas grandes, medianas y chicas de Rafaela y la zona, hemos tenido estudiantes de Clorinda, de Avellaneda, Reconquista, otros han vuelto, otros se quedaron. Uno entra a la administración de Recursos Humanos, y se encuentra con exalumnos y muy bien valuados por la gerencia."Otra de las cuestiones que nuestros docentes trabajan en el área, son gerentes de Recursos Humanos, por lo tanto es gente que conoce a fondo la especialidad"."Están abiertas las inscripciones y se extienden hasta el día que comienzan las clases, cursar esta carrera ofrece estupendas oportunidades y grandes posibilidades de inserción laboral."Tenemos un cursillo de ingreso que no es eliminatorio pero es nivelador. En el mes de febrero hacemos alguna reunión con alumnos y egresados, también podemos pactar un encuentro conmigo, como coordinadora, pueden solicitarla en la Universidad y la acordamos", concluyó.