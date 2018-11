Buena impresión del proyecto del San José

En la mañana de ayer, participaron de la reunión de comisión los alumnos de 4° año del Colegio San José, que presentaron su proyecto de "Feria de Empleo Joven". Del encuentro también participaron la secretaria de Educación, Mariana Andereggen y la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allassia.El proyecto iba a ser presentado durante el "Concejo Joven" pero por diferentes motivos, esto no pudo ser así. Igualmente, Lisandro Mársico, quien fue el tutor del curso, lo presentó oficialmente. "Quiero avanzar con esto", dijo a LA OPINION. A tal punto se mostró interesado, que indicó que un proyecto de similares características (pero menos abarcativo, porque en este caso se incorporan los oficios y el Municipio) se realiza en Santa Fe, organizado por la UNLPero, ¿de qué se trata el proyecto? Julia Agüero, abogada y docente de los chicos, lo explicó en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz): "es un gran proyecto, porque es inclusivo. Es para jóvenes de entre 17 y 30 años que salen de centros de formación públicos del Estado y de instituciones en donde se genera cualquier tipo de capacitación para los chicos y que no tiene gran difusión (la Escuela Laboral cuyos productos no tienen conservantes, el CFP N°5, o cualquier otra formación de oficio, etc). La idea es vincularlo con las empresas que requieran una determinada mano de obra. También participarían los emprendedores, la Municipalidad y el Centro Comercial. Lo que queremos es que la mano de obra de Rafaela se quede en la ciudad. Se modificó y se haría cada dos años"."Nosotros queríamos discutir nuestro proyecto con los otros chicos, así como también debatir el de ellos", dijo Agüero, sobre la sesión a la cual no pudieron participar. "Es un hecho histórico que dos chicos de cuarto año se puedan sentar a discutir con los concejales. Nos felicitaron todos. Les gustó mucho el proyecto", cerró la docente de Derecho y Participación Ciudadana.SESION CON REDIRECCIONY CAMBIO DE NOMBREEn la jornada de hoy, como es habitual, a las 13, dará inicio una nueva sesión ordinaria. Allí, como punto principal de la sesión, se verá la posibilidad de modificar el nombre del Bv. Lehmann, desde su intersección con calle D'Agostino hasta el autódromo. El PJ quiere que se denomine "Ero Borgogno", en homenaje al dirigente celeste que tanto ha hecho por el automovilismo en nuestra ciudad. Esto se da a semanas de su deceso y cuando faltan apenas meses para el centenario de la primera carrera organizada por Atlético.Otro de los temas importantes es una nueva modificación de partidas. En este caso, irán más partidas para el servicio de limpieza para el REMA, Agencia de Seguridad Alimentaria, Oficina de Zoonosis y el Omnibus Sanitario. También se imputan el control de fauna (como el control con halcones en la Plaza, que no estaba presupuestado), talleres de RCP y personal que presta servicio para Programas como "La Buena Vida" y "Punto Sano". También para el pago de comisiones que retienen las entidades bancarias por el servicio prestado, mantenimiento de cuentas bancarias, los servicios adicionales de Policía por la vigilancia en las cajas municipales y las certificaciones de comprobantes para la elaboración de rendiciones de cuenta. Los corrimientos serán por más de $ 1.700.000.El resto de los temas, no traerían demasiada polémica. Aunque, en la previa a un año electoral, todo elemento político puede ser considerado para la pirotecnia verbal. Se reconocerá al Coro Polifónico Municipal por sus 50 años de trayectoria y se declarará de Interés Municipal al cierre ciclo lectivo de la “Escuela de Diseño de Indumentaria” de Noemí Vallone. También estará la ratificación de un convenio sobre la regularización dominal del Coprovi.Solicitarán informes por el registro de bicicletas (algo que se dejó de implementar pero la ordenanza sigue vigente), por la norma que informa sobre la ilegalidad del cobro del plus médico. También refrendarán un convenio sobre la pavimentación de las calles internas de la Nueva Terminal, se pedirá implementar una línea de financiamiento para "productos verdes" (hidroponia, agroecología, etc), que se hagan gestiones para que los camiones circulen por calle Washington e intervenir en el zanjón ubicado en Marchini y M. Ceta. Votarán reservas exclusivas para estacionamientos y revisar la nomenclatura urbana de parte del barrio Brigadier López.