Franco Ribero jugará en 2019 para Texas Tech

Se viene un cambio de planes, un nuevo desafío, para Franco Ribero. El tenista de nuestra ciudad arrancará en enero de 2019 una experiencia en Texas Tech, una de las reconocidas Universidades norteamericanas, ubicada en el Top 30 del tenis estadounidense.Fue una decisión bastante meditada por el juvenil y su entorno familiar, y deportivo. Además, tomará esta beca por cuatro años con la satisfacción de que lo seguirá acompañando su compañero de dobles, el cordobés Francisco Vittar. Semanas atrás, Franco y Fran estuvieron recorriendo el que será su nuevo club-casa-ciudad. Y quedaron encantados e ilusionados.Hace algunos días, en Todo a Pulmón radio, por FM El Espectador, el rafaelino nos contó los principales detalles del giro en su carrera tenística. “Se venía comentando desde hace varios meses sobre los cambios en el circuito. El año que viene se pasa de los Futures al Transition Tour, donde para sumar puntos hay que hacer semifinales, algo muy difícil. Pero esto parece que será solo por un año, ya que luego se pasará directamente a los Challengers”, expresó en el comienzo de la entrevista.Luego acotó que “ya desde la época de junior recibía invitaciones de universidades. Ante este panorama empezamos a analizarlo, y entendimos que es una buena posibilidad de estudiar, hacer una carrera y a la vez seguir jugando, para luego de cuatro años intentar retomar el profesionalismo. Además, como estará también Francisco -mi compañero, el hijo de mi entrenador (Javier Vittar)- es como que se dio todo”.Ribero jugó el último Future en Israel, a fines de junio. Luego tuvo que abocarse a los estudios, para aprobar el examen de ingreso. “Son exámenes internacionales, la verdad que hay que estudiar bastante. Pero pudimos hacerlo sin problemas”, acotó.Sobre la situación deportiva, comentó que “por un lado solo puedo jugar 8 torneos por año, pero allá me van a dejar jugar siempre y cuando no interfiera con su calendario. Además, está la posibilidad de algunos challenger si pueden conseguirse las invitaciones. En el equipo hay un inglés, un ucraniano, un ruso, un brasilero, un italiano y tres estadounidenses”.Aportando algunos detalles de lo que es Texas Tech, nos contó que “tiene 40.000 alumnos, es realmente inmensa. Me llamó la atención la cancha de fútbol americano que es enorme, los gimnasios son increíbles, sala de fisioterapia, piletas frías o calientes para hacer masajes, siempre hay un médico presente. Es muy serio todo”.En estos últimos meses estuvo más pendiente de los estudios que de los entrenamientos, pero ahora aprovechará para hacer una pretemporada con su entrenador y llegar de la mejor manera al tenis universitario.Pese a sus jóvenes 19 años, Franco ha estado mucho tiempo viajando en las últimas temporadas. Primero fueron las giras sudamericanas de junior y luego transitó bastante por Europa -reconoce que le gustaría vivir en Barcelona en el futuro- y Africa tratando de hacer los primeros puntos en los Futures. Ahora vendrán cuatro años de estabilidad, viajando para jugar sólo por Estados Unidos.