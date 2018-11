Fernando Muriel recibió a alumnos de la ESSO 613 “Alicia Cattáneo”

Ante la necesidad de que la ciudad cuente con espacios públicos verdaderamente inclusivos, los alumnos de 5to año de la EESO N° 613 “Alicia Cattáneo” de nuestra ciudad, han desarrollado un proyecto para generar y crear lugares de circulación y uso accesibles para todos, con un abanico de juegos que den respuesta a las necesidades y posibilidades de los niños, posean o no algún tipo de discapacidad.Enmarcados en los contenidos de las asignaturas Educación Física, Salud y Ambiente y Prácticas Recreativas en el Tiempo Libre, los jóvenes de dicha Institución realizaron un trabajo de relevamiento de las plazas y espacios verdes de la ciudad, y descubrieron que no sólo no hay juegos inclusivos, sino que tampoco hay espacios recreativos con esas características en Rafaela, si bien si se observan, en algunos sitios, juegos adaptados como hamacas. Esto los llevó a investigar la diferencia entre los conceptos de inclusión y adaptación, viéndose obligados a definir y diferenciar el concepto de “juego inclusivo” del de "juego adaptado", ya que no se encontró una definición preestablecida en estudios anteriores o similares. Realizaron entrevistas, tanto a especialistas como a personas con discapacidad, para descubrir que la accesibilidad y los espacios de esparcimiento inclusivos son una necesidad real y urgente.- Difusión de las carencias descubiertas y la importancia que representan.- Creación de un prototipo de juego inclusivo a escala.- Programación y creación de juegos inclusivos itinerantes, recorriendo las plazas de las vecinales de Rafaela.Este proyecto fue presentado en la Feria Regional de Ciencias y Tecnologías, y lograron pasar a la instancia Provincial EDUFEST, donde fueron seleccionados para la etapa provincial EUREKA y encontrándose, en este momento, participando a nivel nacional.Al respecto, el coordinador del Nodo, Fernando Muriel, expresó que “hoy queremos destacar la importancia de que los alumnos de una escuela secundaria se involucren en temáticas de la ciudad, y también, lo que me parece importante es que muchas veces los políticos no nos damos cuenta de que la gran mayoría de las soluciones a las problemáticas de la ciudad las brindan los propios ciudadanos. Este trabajo demuestra que la juventud no es el futuro, sino el presente y que está comprometida con la realidad de su comunidad y de su escuela. El tema de discapacidad debemos seguir profundizándolo, eliminando las barreras que impidan o dificulten una verdadera inclusión.La directora de la Escuela Alicia Cattáneo, Vanina Santori, expresó: “lo que intentamos hacer en esta Escuela es encauzar la fuerza y la energía que tienen los jóvenes para poder plasmarlos en proyectos que den cuenta de la verdadera valía que ellos poseen. Este proyecto es el resultado de un trabajo de casi todo el año y que lo llevó adelante todo 5° año, que, por otra parte, es la primera promoción de la Escuela Alicia Cattáneo, así que también eso para nosotros es un motivo de orgullo”.A su vez, la profesora Carolina Wilson, enunció que “este proyecto se basó en analizar el juego en las plazas públicas, realizamos un relevamiento de todos los espacios verdes, analizamos los juegos existentes, las capacidades que tienen que tener las personas para poder utilizarlos. Pensamos en ¿Cómo debería ser un juego para que sea inclusivo? Es por ello que realizamos un prototipo. Allí surge la idea de poder plasmarlo en alguna plaza de la ciudad”.Del encuentro participaron además referentes de instituciones como el FAD, la Granja El Ceibo y el Círculo de Arquitectos.