La Copa Argentina deja de lado el fútbol del interior

La edición 2019 solamente tendrá equipos del Federal A. No se previeron en el reglamento chances para equipos del ex Federal B o el nuevo Regional Amateur, pero sí tienen plazas la C y la D. De la B Nacional la jugarán 12 equipos.

La Copa Argentina 2019 será la octava edición de la era moderna de un torneo que, por el momento, tuvo como campeones a Boca, Arsenal, Huracán y River. La competencia comenzará con la participación de los clubes del Torneo Federal A, que buscarán uno de los 13 cupos para la Fase Final.Una vez clasificados al cuadro principal, afrontarán cruces a eliminación directa desde los 32avos ante rivales de Primera División, B Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C y Primera D. Serán 64 los clubes participantes de la Fase Final: los 26 que forman parte de la Primera División en la temporada 2018-2019; los equipos más destacados de la Primera B Nacional (12), la B Metropolitana (6), la Primera C (4) y la Primera D (3) hasta el cierre de la primera ronda; y los 13 clasificados de la Fase Preliminar Regional. A estos clubes se les suman los representantes del Torneo Federal A que fueron eliminados en las instancias iniciales.Como queda expuesto, las chances que tuvieron en su momento de jugar instancias preliminares Ben Hur, 9 de Julio, Argentino Quilmes, y otros equipos cuando estuvieron en el Federal B, ya no serán posibles salvo que asciendan a través del Regional Amateur.Lo que fastidia, indudablemente, es que continúan plazas firmes para las categorías de ascenso con los directamente afiliados a AFA. Sobre todo las divisiones C (que tendrá cuatro plazas) y D (con tres). Queda claro que la ley no es pareja para todos, puesto que representativos de una cuarta y quinta categoría de los torneos metropolitanas podrán seguir teniendo la ilusión de jugar contra River, Boca u otros clubes importantes del fútbol argentino.No son casuales, entonces, las quejas sobre la falta de representación del nuevo Consejo Federal hacia el fútbol del interior. O quizás más de uno tomó nota ante unas cuantas eliminaciones sufridas a manos del "fútbol chacarero", derivando en alguna crisis interna, que ahora se pretenderá evitar.FORMA DE DISPUTAparticipan los equipos del Torneo Federal “A” de donde clasifican 13 equipos a la Fase Final conforme a la disputa establecida por el Consejo Federal. Total: 13 equipos clasificados de la Fase Preliminar Regional a los 32avos. de la Fase Final.participan los 25 equipos de la Primera B Nacional, los 20 equipos de la Primera B, los 20 equipos de la Primera C y los 15 equipos de la Primera D, todos ellos los que conforman la temporada 2018-2019, quedando diagramada su clasificación, de la siguiente forma:clasifican 12 equipos a 32avos. de la Fase Final. Estos equipos resultan, conforme a lo dispuesto por la Divisional Primera “B” Nacional, de la siguiente modalidad de clasificación: los doce (12) primeros equipos de la Tabla Final de Posiciones de 1ra. “B” Nacional 2018-2019 al finalizar la 13° fecha). A tal efecto se procederá a promediar la cantidad de puntos con los partidos disputados por cada equipo. Total 12 equipos.clasifican 6 equipos a 32avos. de la Fase Final. Estos equipos resultan, conforme a lo dispuesto por la Divisional Primera “B”, de la siguiente modalidad de clasificación: los primeros seis (6) equipos ubicados en la Tabla Final de posiciones al término de la primera rueda (19° fecha). Total 6 equipos.clasifican 4 equipos a 32avos. de la Fase Final. Estos equipos resultan, conforme a lo dispuesto por la Divisional Primera “C”, de la siguiente modalidad de clasificación: los cuatro (4) primeros equipos clasificados en la Tabla Final de posiciones al término de la primera rueda (19° fecha). Total 4 equipos.Clasifican 3 equipos a 32avos. de la Fase Final. Estos equipos resultan, conforme a lo dispuesto por la Divisional Primera “D”, de la siguiente modalidad de clasificación: los tres (3) primeros equipos clasificados en la Tabla Final de posiciones al término de la primera rueda (15° fecha). Total 3 equipos.(Fuentes: prensa Copa Argentina y ascenso del interior).