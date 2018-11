Macri con presupuesto y Cristina avanza casilleros

El oficialismo tuvo una victoria en el Congreso con la sanción definitiva en el Senado del proyecto de presupuesto y una derrota en Diputados con el Consejo de la Magistratura. El acuerdo con los gobernadores fue la clave de la primera decisión. Votaron a favor 46 senadores (12 de ellos del bloque de Pichetto sin los cuales no se hubiera alcanzado la mayoría de 36 que requería el oficialismo) y hubo 24 votos en contra. A ello se sumó una abstención y un ausente (el radical Costa de Santa Cruz).La modificación al Pacto Fiscal y el cambio en el impuesto a las Ganancias serían miércoles 28 de noviembre. Pero en Diputados, el Peronismo se unió, para elegir los dos representantes por la mayoría de la Cámara al Consejo de la Magistratura, que designa y remueve los jueces. Con 131 votos, fueron elegidos De Pedro por el bloque K y Caamaño por el de Massa. Pero para alcanzar dicho número votaron junto con ellos diputados del bloque del PJ Federal y del nuevo bloque que encabeza Sola. Cambiemos quedó con la minoría, reeligiendo a Tonelli.En la misma semana, el Peronismo votó dividido en Senadores y junto en Diputados. Ello no puede tomarse como adelanto de unidad electoral, pero sí como una señal de que el Peronismo de ahora en más, cuando falta menos de un año para la elección presidencial, asumirá una postura más dura frente al gobierno.Para el oficialismo continúan los problemas en la Corte y el fracaso en alcanzar los dos tercios en el Consejo de la Magistratura, anticipan que en los próximos meses le será más difícil manejarse con la justicia. La audiencia por el caso Farmacity ante la Corte volvió a mostrar las diferencias entre Lorenzetti y Rosenkrantz. El primero criticó al segundo por su vinculación con la causa, pese a que se había excusado de intervenir. Pero la mayoría integrada por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, le impuso al Presidente un cronograma para dictar sentencias en casos complejos para el Ejecutivo, haciéndole perder la capacidad de fijar la agenda.De acuerdo a ello, el 27 de noviembre se dictará el fallo sobre el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces; el 4 de diciembre, el nuevo fallo del dos por uno, referido al cómputo de la prisión para los procesados por lesa humanidad; el 11 del mismo mes, el fallo sobre la constitucionalidad de la ley de lemas en Santa Cruz, que puede complicar la reelección de Alicia Kirchner y el 18, el caso sobre el índice de actualización del las jubilaciones. Un fallo adverso para el Ejecutivo en esta causa, puede tener efectos económicos negativos. El oficialismo no ha alcanzado los dos tercios en el Consejo de la Magistratura, para lo cual debe tener 13 sobre 22 miembros para obtener la mayoría calificada. Quedará ahora con 12 contra 10. Ello lo obligará a negociar los dos tercios requeridos tanto para aprobar designaciones, como para producir remociones.Entre el 22 y el 25 de noviembre tendrá lugar en Buenos Aires una "megacumbre" de los jueces federales de Argentina y Brasil que en ambos países investigan la causa Odebrecht y otras derivadas del caso conocido como Lava Jato. Este encuentro impulsará estas causas en Argentina.Mientras el Kirchnerismo impulsa más abiertamente la candidatura de Cristina, el oficialismo busca polarizar la elección con ella. El bloque de senadores de Cambiemos ha pedido que esta semana se trate en la Cámara Alta el pedido de desafuero de Cristina del Juez Bonadío. Como lo ha anticipado el senador Pichetto, presidente del bloque del PJ Federal, no votará el desafuero. El oficialismo sabe que no tendrá los dos tercios para el desafuero, pero trata de mostrar que el Peronismo en su conjunto busca la impunidad de la ex Presidente, sin distinción de sus diferentes sectores.Es el mismo tipo de argumentación que utiliza Cambiemos, cuando dice que la convergencia del PJ en Diputados respecto al Consejo de la Magistratura es para garantizar la "impunidad" de los procesados por corrupción del último gobierno. Hay varias señales de que Cristina está sumando adherentes. Tal es el caso del bloque constituido por Sola en diputados con una decena de legisladores, como el articulado por Pino Solanas en el Senado en la misma dirección.El "Foro del Pensamiento crítico" que se reúne esta semana en Buenos Aires, como contraparte de la Cumbre del G20, ha sido abierto con una exposición de la ex Presidente. Asisten al encuentro que se realiza en las instalaciones del Club Ferro la ex presidenta Rousseff de Brasil y su candidato en las últimas presidenciales (Haddad), el ex presidente Mujica de Uruguay, el vicepresidente de Bolivia (García Linera) y otras figuras de la izquierda latinoamericana. También participan figuras relevantes del ámbito de los derechos humanos como Carlotto y Pérez Esquivel y dirigentes kirchneristas y aliados.El oficialismo piensa que polarizar con Cristina va a favorecerlo y tratará de promoverla. Pero que ella sea alternativa contribuirá a generar incertidumbre económica y esto es algo que el gobierno no parece asumir.