Moreno y Bochazo, los campeones Absolutos

Se terminó el año deportivo decon la disputa de las finales Absolutas de Inferiores de la PrimeraLos que celebraron fueron, que se consagró campeón y ganó la Copa Challenger ‘Eduardo Alassia’ y, ganando la Challenger ‘Sindicato de la Carne, seccional Rafaela’.En cancha de San Martín de Angélica jugaron Moreno y La Hidráulica para definir el Absoluto A. Los de Lehmann se impusieron en los encuentros de Sexta, Octava y Novena, en todos por la mínima, quedando igualados en el de Séptima.El Absoluto B se definió en cancha de Juventud Unida de Villa San José y los cruces entre Aldao y Bochazo fueron más parejos. Los de San Vicente se terminaron consagrando por diferencia de gol a favor.Este viernes se llevará a cabo, organizado por el Consejo Asesor de Divisiones Inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol, la gran cena entrega de premios temporada 2018. La misma se volverá a realizar en el salón cubierto del club Social y Deportivo Bella Italia, desde las 21:30 hs. En la misma serán distinguidos los campeones, subcampeones, goleadores, árbitros y técnicos de los tres grupos liguistas, en el fútbol de Inferiores.Moreno de Lehmann 1 (Fernando Brischi) vs La Hidráulica 0Moreno de Lehmann 1 (Leonardo Morlachi) vs La Hidráulica 1 (José Ibarra)Moreno de Lehmann 1 (Nahuel Castillo) vs La Hidráulica 0Moreno de Lehmann 1 (Valentino Gadler) vs La Hidráulica 0Deportivo Aldao 0 vs Bochófilo Bochazo 3 (Iván Giussani x 3)Deportivo Aldao 3 (Juan Mitri, Laureano Ferreyra y Julián Sphan) vs Bochófilo Bochazo 2 (Pablo Zapata y Luciano Díaz)Deportivo Aldao 0 vs Bochófilo Bochazo 0Deportivo Aldao 1 (Pedro Molinari) vs Bochófilo Bochazo 1 (Vito Fasseta).