Por internas, se frena la actividad en el Congreso

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El mal clima interno en Cambiemos en la Cámara de Diputados y el interés del peronismo en avanzar hacia la derogación de un decreto en el Senado lleva al Congreso a un cierre del año con pocas luces, sin sesiones y con muy baja actividad debido a la realización del G20.Luego de que las dos Cámaras desistieran de sesionar este miércoles, las dudas se trasladaron a la semana próxima, la última del año parlamentario que finaliza el 30 de noviembre.Fuentes del oficialismo en el Senado confirmaron a NA que la Cámara alta no volverá a sesionar a no ser que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias para tratar algún tema en particular, algo que no se descarta pero tampoco está previsto.En las filas del Bloque Justicialista, en tanto, afirmaron que no hay voluntad política para sesionar la semana próxima porque el proyecto sobre financiamiento político, uno de los temas que esperaban poder votar antes de fin de año, no reúne consenso entre los bloques.La otra traba para la actividad del Senado es la iniciativa que impulsa un sector del peronismo para derogar el decreto del presidente Mauricio Macri que eliminó el Fondo Federal Solidario, o Fondo Sojero.Cambiemos quiere ahorrarse un cierre de año con una derrota política (dado que la aprobación de ese proyecto por una sola Cámara no tiene efectos reales) y el ala de Miguel Pichetto, presidente del Bloque Justicialista, prefiere evitar el tema para no reavivar la pelea interna en esa bancada que a penas pudo contenerse la semana pasada.En la Cámara de Diputados la actividad se paralizó por las tensiones al interior del interbloque de Cambiemos entre la UCR y el PRO, por haber perdido uno de los dos lugares que tenían en el Consejo de la Magistratura tras una jugada inesperada del peronismo, que unió a todas sus facciones para quedarse con la silla que el oficialismo creía tener asegurada.Los reproches de la UCR al PRO fueron públicos y contaron con el respaldo del jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri, que vio frustrada su reelección como consejero de la Magistratura.Según supo NA, la tensión no se redujo solo a ese tema, dado que también hay diferencias entre ambos partidos por el proyecto de juicios por jurado, que quedó congelado, y por la iniciativa del radicalismo para que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias, que el Gobierno quiere evitar para no abrir un nuevo frente de batalla con el Poder Judicial.En este contexto, algunos voceros del radicalismo deslizaron que había pocas ganas entre los diputados de la UCR de dar quórum a una sesión.Si bien se mantiene la intención de la Cámara de Diputados de sesionar por última vez el próximo martes para aprobar la reforma del impuesto a los Bienes Personales, esa posibilidad fue puesta en duda debido al paro de los gremios aeronáuticos previsto para el lunes.Esa medida de fuerza que paralizará los vuelos se suma al férreo operativo de seguridad para el G20, que también afectará al transporte aéreo a partir del próximo jueves por la noche, lo que complicaría el regreso de los legisladores a sus provincias. Tanto los senadores como los diputados ven en el paro de aeronáuticos y en la organización del G20 una excusa adicional para no sesionar la semana próxima, además de los cortocircuitos políticos.