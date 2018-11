El PJ alternativo sumó a siete gobernadores

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El PJ "alternativo", que había debutado públicamente el 27 de septiembre pasado con la famosa "mesa de los cuatro", logró ayer ampliar el cuadro al mostrarse con un "scrum" de gobernadores y se metió de lleno en la discusión electoral del 2019.La Casa de la provincia de Entre Ríos fue el escenario de la foto ampliada del bautizado frente "Argentina Federal": la movida da cuenta de una estrategia de engorde para contrarrestar los reacomodamientos que se producen en la otra vereda del peronismo, que tienen como centro de gravedad a la senadora Cristina Kirchner, en alza en las encuestas.El álbum de figuritas, que había arrancado con las de Sergio Massa, Miguel Pichetto y los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba), se completó ayer con los también mandatarios provinciales Juan Manzur (Tucumán), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Casas (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Arcioni (Chubut), Domingo Peppo (Chaco), y por supuesto, el anfitrión Gustavo Bordet (Entre Ríos).Fue una potente demostración de fuerza y una señal de que existe un sector del peronismo que se resiste a integrarse a la unidad opositora que cranean en tándem el Instituto Patria y el PJ nacional en manos de José Luis Gioja.En paralelo a esta cumbre se realizaba, casualmente o no, un encuentro en Matheu 130 con el presidente del PJ, el vice Daniel Scioli, en tanto que Manzur se hizo tiempo para pasar por allí, tratando de hacer equilibrio entre ambas convocatorias. También estaban convocados los gobernadores Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Lucía Corpacci (Catamarca) estaban invitados pero nunca llegaron a la cita, restándole espesor político a la reunión.En diálogo con la prensa apostada en el ingreso a la casa entrerriana, Massa minimizó esa convocatoria y dijo que el planteo de Argentina Federal es "trabajar con los gobernadores que quieran mirar al futuro", y aclaró que los nombres de los candidatos del frente recién se resolverán "el año que viene".En la misma frecuencia, Urtubey, quien hace rato se subió a la carrera por la presidencia y suena cono competidor en una potencial PASO con Massa, sostuvo que el desafío es dar forma a "una instancia superadora" a Cambiemos y el kirchnerismo, las dos fuerzas políticas más instaladas, que logre hacer pie y crecer para "sacar" a la Argentina de "la grieta"."Lo primero que hay que hacer es darle forma a este espacio y después hablar de candidaturas, porque de lo contrario este va a ser un espacio muy pequeño", confesó el salteño, que remarcó que "Alternativa Federal" mantiene conversaciones con otros partidos políticos cono el socialismo en vistas de converger en una coalición electoral.Por su parte, Pichetto volvió a cerrarle la puerta a un entendimiento con Unidad Ciudadana, al considerar que el kirchnerismo es "un ciclo agotado" y que no es la idea "volver hacia atrás"."Desde este espacio no creemos que sólo hay una confrontación entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Hay otro espacio posible que está creciendo", se entusiasmó el senador rionegrino, quien ratificó que sigue en pie su precandidatura presidencial.Bordet, en tanto, llamó a "no caer en falsas dicotomías" ya que "la Argentina necesita una alternativa".Del cónclave también participaron el titular del interbloque Argentina Federal y del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, el salteño Pablo Kosiner, el diputado cordobés Martín Llaryora, el entrerriano Juan José Bahillo y los massistas Marco Lavagna y Raúl Pérez.