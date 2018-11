Gremios paralizarán aeropuertos el lunes

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La Federación Argentina del Personal Aeronáutico (FAPA) anunció ayer un paro total de actividades por 24 horas para el lunes 26 de noviembre, como protesta contra la administración de Aerolíneas Argentinas y la política aerocomercial del Gobierno.La medida de fuerza, que promete colapsar el sistema aeroportuario, se realizará a sólo cuatro días de la Cumbre de Presidentes del G20. Esto podría complicar el arribo de equipos de colaboradores que están volando hacia la Argentina para realizar los preparativos de cada delegación con vistas a ese gran evento internacional.Rubén Fernández, secretario general del UPSA, dijo en una conferencia de prensa que la medida de fuerza será realizada por trabajadores en todos los aeropuertos del país. La medida fue consensuada por Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA); Edgardo Llano, del Personal Aeronáutico (APA); Rubén Fernández, de Unión Personal Superior Aeronáutico (UPSA); Pablo Biró, de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), y Genaro Trucco, de Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA).En una conferencia de prensa, Biró dijo que la medida de fuerza será realizada porque "la empresa Aerolíneas Argentinas no cumplió sus compromisos salariales" con los empleados y está demorando las definiciones en la nueva paritaria 2018/2019, que va de septiembre a septiembre.El líder sindical de los pilotos aclaró que aún "no está definido" que el paro de los cinco gremios aeronáuticos para el lunes, con lo cual abrió la puerta a la posibilidad de que la duración de la medida sea más amplia. Además, advirtió que si el gobierno nacional no retrotrae "la ilegal" suspensión de 376 aeronáuticos por haber participado de asambleas de trabajadores, el "conflicto claramente va a escalar" en los próximos días.La empresa Aerolíneas Argentinas suspendió a 376 empleados por supuesto abandono o retención de tareas durante las asambleas sindicales que paralizaron 244 vuelos el 8 de noviembre último en reclamo de un ajuste salarial por inflación.En Aerolíneas aseguran que la paritaria 2017/2018 venció el 31 de agosto, por lo que no corresponde el pago del ajuste por inflación que los gremios reclaman para los salarios de septiembre.Por su parte, Aerolíneas Argentinas todavía no decidió reprogramar los vuelos previstos para el lunes, el día del paro anunciado por los gremios aeronáuticos, mientras continúa adelante con las notificaciones de las suspensiones aplicadas a 376 empleados.