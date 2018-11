Entregan certificados del programa Empleo Joven

En el Parque de los Eucaliptos se realizó ayer a la tardecita el acto de entrega de certificados del programa Empleo Joven, que está orientado a jóvenes de entre 18 y 24 años con el objetivo en la formación y capacitación laboral de los participantes que permitan mejorar sus condiciones para ingresar al mundo laboral.Este año se entregaron 300 certificados a jóvenes que participaron de distintos cursos apoyados por tutores en el marco de un acto al que asistieron el intendente Luis Castellano, el jefe de Gabinete, Marcos Corach, la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allasia, integrantes de la Oficina Municipal de Empleo, Coordinación de Vecinales y público en general.Castellano dijo que “es importante que podamos llegar a esta instancia; que hayan confiado en nosotros como municipio, que hayan confiado en nuestro equipo de Oficina de Empleo; ellos demostraron que tienen una pasión especial para tratar con los jóvenes y con la problemática del empleo”. Asimismo, destacó que “muchos de ustedes estuvieron colaborando en Rafaela en Acción y participaron de las charlas que nosotros llevamos a los distintos barrios”.“Uno de los objetivos que nos propusimos es descentralizar los servicios municipales y llegar a distintos lugares donde es difícil que la Municipalidad llegue; ahí estuvieron ustedes para llevar a otros jóvenes las alternativas que hay para poder capacitarse y estar más cerca de poder conseguir un empleo; tarea que es difícil pero no imposible; muchos lo han logrado, muchos de ustedes lograron insertarse”, dijo el mandatario municipal.El titular del Ejecutivo local remarcó que “la clave es no perder el vínculo, no perder la relación, no cansarse de insistir, de participar; hay que estar cerca, entender cómo es la relación en el mundo del trabajo, entender que, a veces, hay que golpear 100 puertas para que se abra una”.Castellano manifestó que “nos encantaría tener la llave del empleo para todos, pero no la tenemos; eso tiene que ver con políticas de empleo a nivel nacional, con la economía y con la situación actual que se vive. Lo que queremos es que ustedes sepan que hay un equipo que los acompaña, que los guía y, fundamentalmente, les indica el camino por donde hay que ir”.“Este es el trabajo social que nos gusta hacer; vincular a la educación con el empleo y la capacitación. Estamos convencidos de que la educación y el empleo nos sacarán definitivamente de la crisis y en eso trabajamos”; finalizó Castellano.CONTINUIDADPor su parte, la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allasia, recalcó, durante el evento, que “la continuidad del programa Empleo Joven es una decisión política del intendente Luis Castellano; una decisión de poder acompañar con diferentes capacitaciones para generar herramientas y que cada joven pueda insertarse en el mundo del trabajo”.“Es una coyuntura que nos exige mucho y estar atentos a los cambios de las situaciones sociales y económicas, pero nosotros sabemos que, con el esfuerzo y la transferencia que hacemos de conocimiento, muchos de ustedes, de los jóvenes, han logrado tener experiencias en empresas y también inserción laboral. Eso nos llena de satisfacción”; dijo la funcionaria. El acto culminó con la realización de un sorteo de elementos donados por el Instituto para el Desarrollo Sustentable.