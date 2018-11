En un mes y medio robaron dos veces las Heladerías Yo

Un nuevo hecho de robo tuvo lugar en el mismo local de Heladerías Yo de Rafaela, ubicado en Falucho y Av. Suipacha, con tan sólo un mes y medio de diferencia. La anterior ocasión tuvo lugar el 4 de octubre último.Se recuerda que en la oportunidad anterior, un ladrón con el rostro cubierto con pasamontaña, literalmente “arrancó” y se llevó la caja registradora del local, escapando en moto con el dinero en efectivo que resguardaba, siendo esa vez una cifra aproximada a los $ 5.000 además del equipo electrónico.Esta vez, siendo las 23:00 del lunes último, la Policía tomó conocimiento vía telefónica de un nuevo hecho contra la propiedad ocurrido en la Heladería Yo, de Suipacha y Falucho.Según información aportada a este Diario por fuentes calificadas, un hombre vestido con campera color verde musgo ingresó en el negocio esgrimiendo un arma de fuego, y desde la caja registradora logró sustraer una suma aproximada a los $ 1.000, y a una clienta que estaba en el lugar su teléfono celular marca LG, color negro, dándose a la fuga en una motocicleta tipo Honda Wave, color gris, sin cachas, en la que lo aguardaba un compañero.Cabe destacar que las mismas fuentes hicieron saber que los anteriores, fueron los únicos datos recabados, ya que “el propietario del local de malos modos (sic) exigió al personal policial que se retire del local, impidiendo que hablara con las víctimas”, se informó, sin explicar las razones de este impedimento.Así las cosas, los uniformados de la Comisaría 2ª dieron conocimiento al fiscal en turno, quien ordenó se realicen primeras actuaciones y se remitan a la Policía de Investigaciones (PDI).El hecho fue calificado provisoriamente como “robo calificado”.Según se puede observar en un video publicado en el perfil de Facebook “Yo Heladerías Rafaela”, el delincuente habría tenido tiempo además hasta de robarse un balde de helado.El titular del comercio, cansado de la reiteración de estos hechos delictivos -como dijimos fueron dos veces en un mes y medio-, dio a conocer en Facebook un comunicado, donde muestra el hartazgo ante estas situaciones y el nivel de descreimiento hacia las fuerzas de seguridad, lo cual seguramente fue el motivo de que no haya dejado actuar a la Policía, pidiéndole que se retire del local.En el comunicado dado a conocer por la Heladería que acompaña esta nota, se destaca el cansancio de los dueños de la heladería en Rafaela: “¿Quién nos cuida?¿Quién se preocupa por nuestra seguridad? La Gran ciudad de Rafaela, la Perla del Oeste, ¡de perla no tiene nada! ¡convivimos con los chorros!”, dice, al tiempo que reclama soluciones urgentes: “¡Cansados de vivir de esta forma, ni siquiera roban por hambre! […] Le pedimos al señor Luis Castellano, como representante de todos los rafaelinos que tome las medidas correspondientes para que todos podamos vivir con tranquilidad. Que la policía y la justicia actúen como corresponde. ¡Queremos trabajar pero no así, exigimos seguridad!”, finaliza.De acuerdo a información publicada por la edición online de LA OPINION, el lunes por la noche hubo otro hecho contra la propiedad registrado en otra heladería de la ciudad.En esa oportunidad, la víctima elegida fue la tradicional Heladería “3 Hermanos” ubicada en calle Pueyrredón casi Uruguay, en barrio 30 de Octubre.Aquí un delincuente habría obtenido como botín, también una suma de dinero en efectivo no determinada; además de que en los últimos tiempos dicho comercio habría sido también blanco de varios robos.