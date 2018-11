Inmobiliarios: Subas promedio de entre el 28% y el 31,5%

“En materia de proyección de recursos propios hacemos una estimación de recaudación en base a la propuesta de modificaciones tributarias que estamos enviando en un proyecto de ley”, indicó el ministro de Economía, Gonzalo Saglione y detalló que “Patente Automotor no tiene modificaciones respecto de la ley vigente”, que establece que “el monto del impuesto es el que resulta de aplicar la alícuota al precio de cada vehículo que informa AFIP”.

“En Ingresos Brutos estamos proponiendo varias reducciones; en el sector industrial del 2% al 1,5%, y a aquellos que estaban exentos o pagando una alícuota inferior se les mantiene; se mantiene la exención para los productores agropecuarios y para los radicados fuera de la provincia se les reduce al 0,75 %; y en el sector comercial y servicios se mantiene las alícuotas vigentes y se sostiene el régimen simplificado para pequeños contribuyentes”.

“En la construcción estamos proponiendo la exención del pago de Ingresos Brutos para los créditos hipotecarios, en tanto que suponga una reducción de la cuota que pagan las familia que han tomado créditos, queremos asegurar que la reducción no va en favor de una mayor rentabilidad del sector bancario sino que repercute bajando el monto de la cuota”.

“Estamos proponiendo la exención para los sectores exportadores de servicios; y la reducción en la alícuota de Ingresos Brutos sobre el transporte de carga y de pasajeros; de distribución de energía, gas y agua; de comunicaciones; de hoteles y restaurantes; de servicios sociales y de salud”.

“En el Impuesto al Sello estamos proponiendo la reducción de la alícuota general del 1,2% al 0,75%, en virtud del compromiso asumido por la provincia en el Consenso Fiscal 2017”, detalló Saglione y precisó que “en el ejercicio 2018 Nación propuso no cumplir con este compromiso, Santa Fe no firmó el Consenso Fiscal 2018, por lo que esta decisión significa mantener el compromiso oportunamente asumido”.

Además, “estamos bajando a la mitad la tasa de interés punitorio por pago fuera de término y estamos proponiendo un incremento del módulo tributario del 25%, pasando de $ 0,40 a $ 0,50, teniendo en cuanta que la última modificación data del año 2016”.

“En materia de Impuesto Inmobiliario Rural va a tener un aumento promedio del 31,5%, en la totalidad de las partidas; pero hay un tratamiento diferencial según el comportamiento del contribuyente, aquellos que tengan deuda van recibir un incremento superior que los que no lo tengan, premiando a los contribuyentes cumplidores”, indicó el ministro y detalló que “el 50 % de las partidas van a tener un aumento inferior a 83 pesos mensuales y el incremento promedio por hectárea anual es de 74 pesos. Además, estamos proponiendo reducir el adicional al gran propietario rural y el factor de convergencia”.

“En el Impuesto Inmobiliario Urbano el aumento promedio es del 27,8%, entre 15 y 20 puntos por debajo de la inflación, y acá también se diferencia entre los contribuyentes cumplidores y los que no, con esta diferenciación el 44% de las partidas van a tener aumento en 2019 menores a $ 17 por mes y el 31% siguiente va a tener aumentos de entre $ 17 y $ 42 mensuales”.