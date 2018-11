Homenaje y actos por 40 años de la muerte de Mario Vecchioli

Ayer se cumplieron 40 años de la muerte del poeta de la ciudad Mario R. Vecchioli. Nació en Sunchales el 3 de marzo de 1903 y fue registrado con los nombres Mario Manlio Renato Federico, pasó parte de su niñez en Vila y luego fue trasladado a Italia donde permaneció ocho años (1913-1920), donde cursó los estudios secundarios en el Instituto Campana de Osimo y fue formándose haciéndose en las letras. Tenía una visión muy particular, una sensibilidad no común, una forma de sentir la vida y sus consecuencias que lo harían convertir en poeta.Cuando decidió regresar al país, se radicó en Rafaela. Cumplió diferentes tareas: fue empleado de la ex Defensa Agrícola y de la Jefatura de Policía; desde 1932 ocupó la gerencia de la Sociedad Italiana, abandonando ese cargo hasta pocos meses antes de su muerte cuando tenía 75 años, cuando la enfermedad y los dolores físicos comenzaron a doblegar sus fuerzas. También fue titular de la Dirección de Cultura de la Municipalidad, llegando a concretar iniciativas trascendentes como fue la realización de concursos literarios.Rehuía de los actos públicos, de las aglomeraciones, de la estridencia. Quizás por eso en la ciudad se lo conocía más como poeta que como persona. Cuando publicó su primer libro de versos ya estaba maduro para transmitir su canto, tenía 32 años, era 1946 y apareció "Mensaje lírico". A partir de allí la poesía no se detuvo y sus entregas se sucedieron: "La dama de las rosas", "Silvas labriegas", "De otros días", "El sueño casi imposible", "Lugar de tierra nuestra", "Reiteración del hombre".Los versos le brotaban naturalmente, no se esforzaba. Las palabras se acomodaban en su mente para señalar ideas o acontecimientos. En los comienzos de su carrera literaria tuvo halagos que pudieron llevarlo a la metrópoli y tentar el camino de la trascendencia, pero humilde y sereno prefirió seguir viviendo en esta ciudad, a la que quiso realmente y a la que ponderó con la fuerza de un hijo.Sus poemas cantaron al hombre trabajador y sacrificado, a la tierra, a la gesta gringa; en los últimos volúmenes aparecían ya las alusiones a la muerte. Fue siempre un espectador sagaz y profundo de la campiña, del inmigrante, de las labores cotidianas y un protagonista viril de la hora que vivió. LA OPINION lo tuvo entre sus colaboradores más preciados."No estoy trabajando en ningún nuevo libro ni tengo nada proyectado. Las adorables musas me han dejado solo. Tendré que esperar su regreso, si es que regresan. Por ahora la idea predominante es la de decretar mi pase al archivo con un letrerito que diga 'misión cumplida'", había expresado a este diario 10 meses antes de morir, con motivo de la obtención del premio "José Pedroni".El 26 de octubre último se realizó un homenaje al poeta Vecchioli con motivo de cumplirse el 40º aniversario de su fallecimiento, organizado por la "Asociazione Culturale Le Muse" de Camerano (pueblo de la provincia de Ancona, Región Le Marche, Italia). El papá de Mario se llamaba Antonio, nació en Camerano y emigró a la Argentina a fines del siglo XIX.La actividad se realizó en la Iglesia de San Francisco de Camerano. El programa incluyó una introducción a cargo del doctor Fiorenzo Santini, un saludo de la sindaco Annalisa Del Bello, los relatores Adriana Crolla docente de la Universidad Nacional del Litoral (en video) y Matteo Biscarini (presidente de la "Fondazione Campana di Osimo"), lectura de algunas poesías, actuación de Mariela Vecchioli (nieta de Mario y profesora del Conservatorio de Rosario), quien tocó el piano interpretando música argentina, repertorio que incluyó al músico rafaelino Remo Pignoni, acompañada de la cantante argentina Laurita Pergolesi.Este jueves 22 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Municipal sala Sociedad Italiana, tendrá lugar el encuentro “Homenaje a Mario Vecchioli, a 40 años de su partida”, organizado por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela, conjuntamente con la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 429 “Mario R. Vecchioli”.En la oportunidad, estudiantes y ex alumnos de esa casa de estudios participarán con canciones en vivo y recitados de obras del poeta, se compartirán semblanzas, audiovisuales y se presentará proyecto institucional “El Museo de la Vecchioli”, que iniciaron en este ciclo lectivo con la donación de objetos pertenecientes a Mario Vecchioli por parte de su familia, como así también la semblanza que la Sociedad Italiana envió a Camerano (Italia), con motivo del homenaje que se le realizó al escritor en aquella localidad europea.Asimismo, la docente de la Universidad Nacional del Litoral Adriana Crolla ofrecerá la charla “Mario Vecchioli: y la poesía llegó a Rafaela”.El encuentro contará con una destacada participación de estudiantes vinculados con la Escuela Vecchioli y los temas que se abordarán estarán especialmente orientados al público joven. La entrada es libre y gratuita.Por otro lado, se desarrollará un panel "Una vez... Rafaela y la poesía" con un homenaje a Mario Vecchioli y Lermo Balbi, también este jueves 22 de noviembre a las 20:30 horas en la Biblioteca Lermo Balbi del Complejo Cultural Viejo Mercado, organizado por la UNL sede Rafaela-Sunchales y la Municipalidad de Rafaela, con entrada libre y gratuita.