Mal uso de los antibióticos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el peligroso aumento del consumo de antibióticos que se registra en algunos países, pero también del bajo consumo en otras regiones, lo que puede conllevar el surgimiento de "superbacterias" mortales en los próximos años. Este alerta fue difundido en el marco de la Semana mundial de concientización sobre el uso de los antibióticos cuyo objetivo es sensibilizar a la ciudadanía en general, a los prestadores de servicios de salud y a los tomadores de decisiones sobre la importancia de promover la utilización responsable, de modo de proteger la salud de la población. Esta agenda, que incluyó un conjunto de acciones, se desarrolló bajo el lema “uso responsable de antibióticos”.

El informe de la OMS, basado en datos de 2015 recolectados en 65 países y regiones, muestra una importante diferencia de consumo, que va de 4 dosis diarias definidas (DDD) por cada 1.000 habitantes al día en Burundi a más de 64 en Mongolia. "Estas diferencias indican que algunos países consumen probablemente demasiados antibióticos mientras que otros tal vez no tienen suficiente acceso a estos medicamentos", señaló la OMS en un comunicado.

Descubiertos en los años 1920, los antibióticos salvaron decenas de millones de vidas luchando de manera eficaz contra enfermedades bacteriológicas como la neumonía, la tuberculosis y la meningitis. Sin embargo, a lo largo de los años, las bacterias se modificaron para resistir a estos medicamentos. La OMS ha advertido en numerosas ocasiones que el número de antibióticos eficaces se está reduciendo en el mundo.

El año pasado precisamente, la agencia de Naciones Unidas pidió a los Estados y a los grandes grupos farmacéuticos que crearan una nueva generación de medicamentos capaces de luchar contra las "superbacterias" ultrarresistentes. "El consumo excesivo así como el consumo insuficiente de antibióticos son las mayores causas de resistencia a los antimicrobianos", subrayó Suzanne Hill, directora de Medicamentos y Productos Sanitarios Esenciales en la OMS, en un comunicado. "Sin antibióticos eficaces y otros antimicrobianos, perderemos nuestra capacidad para tratar infecciones tan extendidas como la neumonía", advirtió.

Las bacterias pueden volverse resistentes cuando los pacientes usan antibióticos que no necesitan o cuando no terminan sus tratamientos. La bacteria tiene así más facilidad para sobrevivir y desarrollar una inmunidad. Pero la OMS también se preocupa por el escaso consumo de antibióticos. "La resistencia puede desarrollarse cuando los enfermos no pueden pagarse un tratamiento completo o solo tienen acceso a medicamentos de calidad inferior o alterados", indica el informe.

En Europa, el consumo medio de antibióticos es aproximadamente de 18 DDD por 1.000 habitantes al día. Turquía lidera la lista (38 DDD), es decir cerca de 5 veces más que el último de la clasificación, Azerbaiyán (8 DDD).

Sin embargo, la OMS reconoce que su informe es incompleto porque solo incluye cuatro países de África, tres de Oriente Medio y seis de la región Asia Pacífico. Además, los grandes ausentes de este estudio son Estados Unidos, China e India. Desde 2016, la organización ayuda a 57 países con ingresos medianos y bajos a recolectar datos para crear un sistema estandarizado de seguimiento del consumo de antibióticos.

De todos modos, la OMS no profundizó sobre las causas del alto consumo de antibióticos en determinados países, aunque puede inferirse que guarda cierta vinculación con la mala costumbre de la automedicación, la cual se define como la toma de medicamentos por propia iniciativa ante la presencia de un síntoma o enfermedad sin la adecuada indicación y supervisión médica. De acuerdo a los especialistas, la automedicación es muy riesgosa para la salud ya que puede esconder enfermedades, generar efectos adversos, prolongación o agravamiento de dolores/patologías, fomento de la farmacodependencia, entre otros.

En tanto, según una encuesta realizada en 2015 por la Organización Panamericana de la Salud, en la mitad de los países de América Latina y el Caribe era posible adquirir antibióticos sin receta en un punto de venta.

En este contexto, la Provincia de Santa Fe adhirió a la Semana mundial de concientización sobre el uso de antibióticos que comenzó el martes de la semana pasada y se extendió hasta el lunes 19 de noviembre. En tal sentido, el Ministerio de Salud santafesino, a través del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos), adhirió a esta fecha indicando que a nivel mundial, se estima que la mitad de los antibióticos se utilizan de manera inadecuada, tal es el caso de las enfermedades causadas por virus que se curan sin necesidad de tratamiento, como catarro, tos y diarrea. Al respecto, advirtieron que este mal uso genera reacciones adversas y contribuye al desarrollo de la resistencia bacteriana, consecuencia de la automedicación. Del mismo modo, recordaron que el uso indebido de antibióticos puede acarrear mayores problemas de salud y que este tipo de medicamento debe ser recetado por un médico, lo que a su vez permitirá los correspondientes descuentos, adquiriéndolos por la obra social.