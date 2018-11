Plan de Desarrollo 2030: tres proyectos de especial trascendencia para la ciudad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En el anochecer de ayer tuvo desarrollo un encuentro en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en cuyo transcurso fueron dados a conocer tres proyectos de vital importancia para la ciudad.

En un diálogo con Agostina Gasser, coordinadora general del Plan de Desarrollo 2030 nos hizo saber que "la ciudad hace de 2016 que está trabajando en distintas mesas con distintas temáticas para generar proyectos para la ciudad, a largo plazo, que tengan una agenda de acá al 2030 para lograr cambiar alguna cuestión que representa alguna debilidad en lo que respecta al contexto local. Un proyecto tiene que ver con Accesibilidad, otro con Energías Renovables y el otro con Empleo Joven.



Accesibilidad

"Las personas que estuvieron trabajando en estas mesas lo hicieron por la accesibilidad, modificar todo lo que sea la estructura física de la ciudad, empezar a tener conciencia sobre la responsabilidad que cada vecino tiene en la construcción de su vereda, y el Municipio de permitir la accesibilidad en las calles no sólo en la zona céntrica, sino también en los barrios, de todas las personas que tengan algún impedimento para moverse, que puede ser permanente o temporal, son cuestiones que si no se tiene una ciudad accesible, las personas se ven impedidas de salir de su casa o limitada su vida social.

"Hoy ocurre que tenemos grupos de mujeres mayores que optan por caminar por la calle porque las veredas son peligrosas, tienen muchos desniveles y corren riesgo de caerse, es un poco generar una ciudad un poco más amigable.

"El gobierno local ya estuvo haciendo bastante, la Explanada Cívica que se inauguró,hace poco ,es accesible, se hicieron todas las rampas con el dinero de CONADIS, asi´que todo el Centro Cívico , las avenidas y los puntos de acceso más importantes- la Terminal, la Municipalidad-, ya todos tienen las rampas y las sendas para las personas no videntes. La idea es continuar este trabajo y también lograr un espacio de sensibilización en la temática y capacitación, pero es importante después saber cómo utilizarlo y que las personas conozcan el tema, cómo ayudar a una persona que necesita asistencia en algún momento en la calle, eso también es accesibilidad, también forma parte de ser una ciudad más accesible.

"Este proyecto es el que el Consejo General - conformado por el intendente, Gonzalo Toselli y el presidente del Concejo Municipal, Fernando Cattaneo- eligieron para adjudicarle presupuesto el año que viene. En 2019 hay una partida que son aproximadamente $ 65.000 que se adjudicarán a este proyecto, porque el análisis de los tres proyectos diseñados se estableció que este es el más prioritario y es el que tenía menos posibilidades de acceder a otros fondos, a por lo tanto recibirá dinero del Presupuesto Municipal".



Empleo Joven



"Lo que se busca es generar un ecosistema que permita a los jóvenes poder tener fuentes de empleo, no solamente como en relación de dependencia sino también a partir de emprendimientos, capacitarse para ingresar al mundo laboral y tener una red de contención donde puedan acercarse a buscar capacitaciones como información y ver quiénes en la ciudad están ofreciendo empleos, se está trabajando en forma articulada con la Oficina de Empleo, que está avanzando en esto y le faltaba cierto complemento. En realidad este proyecto no fue elegido para darle presupuesto porque en la hora de sentarnos a la mesa consideramos que el proyecto puede articularse con la Oficina de Empleo y con las empresas que ya están trabajando de manera vinculada, entonces decidimos la implementación a través de la Oficina de Empleo, con las distintas etapas que el proyecto pretende.

"Tiene mucha relación con el proyecto de articulación público -privada que está haciéndose, desde el que está trabajándose sobre emprendedurismo, queremos que Sunchales sea una ciudad propicia para que cualquier persona que quiera emprender cuente con las herramientas, con el espacio, sepa dónde buscar financiamiento, conozca personas y tenga pares que haya pasado por ese proceso y puedan aconsejarlo, intercambio de experiencias y capacitaciones".

Este proyecto estamos desarrollándolo junto con ADESu, con la Fundación Sancor Seguros y con el asesoramiento de Fundaciones y Empresas en esta organización a nivel nacional".



Energías renovables



En este aspecto Agostina remarcó que " lo que busca es reemplazar todas las energías tradicionales que están utilizándose en la ciudad por nuevas fuentes de energía que sean más amigables con el ambiente, se empiezan a vincular todos los proyectos que hay en esta temática: el de biogas, la planta ambiental - donde también la idea es empezar a trabajar la temática de energías renovables- y empezar a buscar fondos para tener energías más limpias en la ciudad.

"También presentamos el Plan Urbano Territorial ".



Intendente por un día



El encuentro fue cerrado con la presencia de los chicos que estuvieron en el programa Intendente por un día, ayer ellos compartieron toda la jornada con el Intendente y su Gabinete, y por la noche se les entregó un diploma.

"Nos sorprendió gratamente el interés de los chicos por participar, en la Escuela Técnica se hicieron tres listas y votaron al intendente que querían que los represente.

"Ese chico estuvo ayer en el Municipio,acompañando al Intendente en su agenda", concluyó Agostina.