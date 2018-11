Perotti destacó al sector científico-tecnológico

El senador nacional, Omar Perotti participó de la apertura de una jornada sobre neurociencia y oncología en el Instituto Max Planck, donde más de 20 expertos internacionales pertenecientes a los mejores centros de investigación del mundo presentarán avances en la lucha contra los males de Parkinson, Alzheimer y el cáncer.

En el evento que también fue organizado también por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Perotti afirmó que “los valores comparativos más altos que tiene la Argentina no son, ni su suelo, ni su agricultura, ni su carne, ni su biodiesel; sino el sistema científico tecnológico integrado con sus premios Nobel, los cientos y cientos de científicos que están detrás de cada uno de los organismos nacionales, de las universidades, apostando seriamente a un futuro diferente".

Durante el panel de apertura, acompañado por el rector de la UNR, Héctor Floriani y por el Director del Instituto IIDEFAR Max Planck Rosario, Claudio Fernández, el senador nacional llamó a que nuestro país "no solamente apoye a la ciencia y la tecnología" sino que "se respalde en ella para el desarrollo de la Argentina".

En ese sentido, indicó que desde su trabajo legislativo, ha “acompañado a cada una de las acciones, en particular las de nuestra provincia" y destacó, además, "el alto valor" que tienen "la visibilidad de las actividades que este instituto le brinda a todos los santafesinos, a la escuelas, de poder visitar el lugar, de poder trabajar, los alumnos, los docentes, con el mismo equipamiento que los profesionales realizan las investigaciones".

"Este gran valor es en la motivación, en la cercanía, en la divulgación, de lo que es la posibilidad de enriquecer nuestro sistema científico tecnológico. Eso es lo que nos motiva a estar aquí hoy", agregó.

Luego le entregaron una placa a Christian Griesinger, director del Max Planck en Alemania. Así también, se llamará con su nombre el auditorio principal del laboratorio.

Entre las figuras revelantes, el taller contará con la participación de Christian Griesinger (Director del Max Planck Institute for Biophysical Chemistry con sede en Alemania); Paolo Carloni (Instituto de Biomedicina Computacional de Alemania); Markus Zweckstetter (Centro Alemán de enfermedades degenerativas); Tiago Outeiro, Marcelo Kazanietz (Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos); Alfredo Cáceres (miembro de la Organización Europea de Biología Molecular-Embo y trabaja en el Instituto de Investigación Médica Mercedes); Lennart Mucke (Universidad de California), Claudio Soto (experto en la materia de déficits neurológicos y pérdida de memoria); los neurólogos Fabián Piedimonte (Fundación Cenit para la Investigación en Neurociencias); Agustín Ibañez (Fundación Ineco); y Martín Ferreyra (experto en el área de las bases celulares y moleculares de la polaridad neuronal).