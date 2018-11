Taller del Liceo campeón de la Federación Rafaelina

Con inocultable satisfacción desde el Municipio local se hizo saber que se disputó la última edición del calendario oficial de la Federación Rafaelina de Ajedrez, fue en San Cristóbal, el pasado domingo 11 de noviembre. El taller de Ajedrez del Liceo Municipal "Intendente Julio César Sartini" se hizo presente con una delegación de 20 alumnos que han logrado una excelente participación. Algunos de los más destacados fueron:Italiano Jaen: 2do Categoría Sub 8Chiavasa Fiorella: 2da Mejor Dama Sub 8Vega Maia: 2da Mejor Dama Sub 10Martino Ezequiel : 4to Categoría Sub 12Romero Sofía: 2da Mejor Dama Sub 12Ghiberto Franco: 2do Categoría Sub 14Schneller Gabriel: 3ro Categoría Sub 14Ferratto Santiago: 4to Categoría Sub 14Paredes Ainara: 5to Categoría Sub 14Calamari Herminio: 1ro Categoría LibreGhiberto Lucía: Mejor Dama Categoría LibreFinalizado el encuentro, se procedió a la ceremonia de coronación anual, en donde se le otorgó al taller de Ajedrez del Liceo Municipal de Sunchales el título deen virtud de haber obtenido la mejor suma de puntos en forma colectiva, a lo largo del año.Para finalizar, se entregaron los premios a los mejores clasificados en el Ranking 2018 de la Federación, en donde una vez más se destacaron los ajedrecistas locales:3º Italiano Jaen2º Chiavasa Fiorella3º Toselli Paula1º López Katya2º Vega Maia2º Schneller Gabriel3º Ghiberto Franco1º Paredes Ainara3º Cellone Lucas1º Ghiberto Lucía