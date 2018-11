Bochas: Juventud en Porteña

El domingo 18 de noviembre se realizó un nuevo Encuentro de Escuelitas de Bochas en Porteña (Córdoba). El torneo tuvo 75 equipos inscriptos de representativos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero.Hubo 24 en Sub 15, fueron 30 en Sub 12 y 21 equipos en Sub 9. Justamente, en la categoría más pequeña mencionada, nuevamente fueron campeones los chicos de Juventud de Rafaela. El equipo lo conformaron Gastón Romero y Thiago Giménez, con Lito Diez como técnico, en una nueva conquista de los chicos que ratifica el muy buen trabajo que se realiza en nuestra ciudad con el semillero bochófilo.