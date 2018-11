La Provincia prioriza el gasto social y la inversión en obra pública en 2019

Los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione, presentaron ayer los principales lineamientos de los proyectos de ley de Presupuesto 2019 y de ley Tributaria, que van a ser ingresados a la Legislatura provincial este miércoles.

En la oportunidad, Farías diferenció el proyecto de presupuesto provincial con “el ajuste presupuestario en casi todas las áreas del presupuesto nacional” y precisó que “nosotros estamos sosteniendo la inversión en los ministerios que tocan las áreas más sensibles, la áreas sociales, por eso sigue encabezando la mayor proporción la educación, junto con el Ministerio de Seguridad”.

Además, “se mantienen las partidas de Salud, no hay recortes en el gobierno de la provincia” y en el Ministerio de Desarrollo Social hay “incrementos, por ejemplo, en el área de Niñez del 45,7%, en el área de género cerca del 60%, y en Aprecod, agencia que atiende las adicciones, también el incremento es del 60%”.

“También, cabe destacar la decisión política de hacer un incremento muy inferior en las áreas de mayor impacto político. Esto significa que, fuera de los salarios de planta permanente, los incrementos en las cámaras de diputados y senadores, como el área de gobernación y del Ministerio de Gobierno, van a ser sensiblemente inferiores al resto de las áreas. Esto significa ajustar en el gasto político, para no ajustar en el arco social, ni en la inversión en obra pública, que se va a sostener durante todo el año 2019”.

Por último, Farías manifestó que “a nosotros nos hubiera gustado que el presupuesto nacional incluyera, al menos una partida, para empezar a cumplir con la deuda que tienen con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Como esa deuda no aparece en el presupuesto nacional, nosotros no podemos incluirlo, ni siquiera como un recurso para el año 2019, y esto realmente nos preocupa”.

En tanto, Saglione detalló que “el proyecto de ley de Presupuesto para el ejercicio 2019 y el de Reforma Tributaria van en forma simultánea, pero son dos proyectos separados, tal como implementamos desde hace varios años a pedido de las entidades de la producción”.

“El proyecto de Presupuesto 2019, dada la discusión sobre el proyecto nacional, ha sido complejo de elaborar en virtud de los recortes de transferencias a favor de los gobierno provinciales”, señaló y detalló que “está elaborado con las pautas macrofiscales que propone el gobierno Nacional: una caída del 0,5 en el Producto Bruto Interno, una evolución de precios del 34,8 por ciento, y un promedio del tipo de cambio de 40,10 pesos por cada dólar estaudounidense”.

“Para el año próximo en la provincia, los recursos corrientes ascenderán a 267 mil millones de pesos, esto significa 49% más que el presupuesto 2018; en tanto que los gastos corrientes crecerán un 44,9 %, es decir en 4 puntos porcentuales por debajo, permitiendo incrementar el ahorro económico”, que se proyecta en “32.483 millones de pesos, lo que nos va permitir sostener el nivel de gasto de capital en términos reales; logrando sostener la inversión pública en un contexto de reducción de transferencias nacionales, como el Fondo Sojero y los subsidios al transporte y electricidad”.

Saglione destacó que “los ministerios de Educación y Seguridad son las dos áreas que se llevan la mayor proporción del presupuesto, sumando más del 41 %, y le siguen los ministerios de Salud y de Desarrollo Social; sosteniendo así el gasto público social, que es el asociado a prestaciones del Estado, que en un contexto de crisis como el que atraviesa la economía Argentina, es importante implementar”.

“Incorporamos también algunas disposiciones financieras y algunas vinculadas con municipios y comunas. Respecto de las primeras, solicitamos autorización para contraer un financiamiento para proyectos de infraestructura económica y social con la Agencia Francesa de Desarrollo por 100 millones de euros. Del mismo modo, solicitamos autorización por 70 millones de dólares para llevar adelante operaciones de financiamiento con el Ministerio del Interior del gobierno nacional, en el marco del programa financiado por organismos internacionales: Banco Mundial, BID, entre otros”.