Incicco y Gasparotti en una jornada de trabajo en Rafaela

El diputado nacional, Lucas Incicco, compartió una jornada de actividades junto al precandidato a intendente por Cambiemos Rafaela, Oscar Gasparotti, el lunes pasado que incluyó una charla sobre actualidad política, una recorrida por el centro, una visita a vecinos y a una empresa ubicada en el Parque de Actividades Económicas (PAER).

"Mariela, encargada de Propor, me contó que el frigorífico crece y en pocos días abre un local de venta directa en el centro de Rafaela. Tiene esperanzas en el futuro pero le preocupa la inseguridad: en un año y medio les robaron 8 veces y no tienen respuesta de las autoridades locales", planteó Incicco en su cuenta de Twitter.

El legislador nacional llegó a la ciudad poco después del mediodía donde se reunió con Gasparotti con las elecciones de 2019 como uno de los temas de la charla. El próximo año Incicco termina su mandato en la Cámara de Diputados y es uno de los dirigentes mencionados como precandidato a gobernador por Cambiemos, aunque en los borradores de las negociaciones también se lo incluye en una lista para lograr su reelección en el Congreso.

Por su parte, Gasparotti fue el primer precandidato a intendente en efectuar su lanzamiento por lo que trabaja con esa consigna, más allá de que el cierre de presentación de listas recién se espera para fines de febrero, aunque todo depende del calendario electoral que defina el Gobierno provincial.

Incicco también visitó una familia en barrio Jardín donde se reunió con Graciela y Serafín, "que me transmitieron sus inquietudes sobre la ciudad, la región y el futuro de nuestra provincia", señaló a modo de apunte en su Twitter. Por último, cerró su agenda "con una muy buena charla con dirigentes y militantes de Cambiemos de Rafaela -liderados por Gasparotti- con el objetivo de seguir trabajando para llevar el cambio a Santa Fe y a cada una de sus localidades".