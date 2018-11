Libertad con nuevo DT: Ariel Giaccone

Libertad de Sunchales presentó ayer por la tarde a su nuevo entrenador del plantel superior de fútbol, de cara al torneo Regional Amateur 2019. Se trata de Ariel Giaccone, quien hasta hace pocos meses estuvo ligado a Sportivo Belgrano de San Francisco.El presidente Eduardo Grosso tuvo a su cargo los detalles formales en la conferencia de prensa realizada en la entidad aurinegra. Giaccone tendrá en el cuerpo técnico a Cristian Ferreyra como preparador físico, a Gonzalo Bauducco como ayudante de campo, y Guillermo Ghirardi como entrenador de arqueros.El ex DT de la verde sanfrancisqueña, de 43 años y radicado en la ciudad cordobesa donde trabajó, comenzará en diciembre a armar el plantel, ya que en principio el torneo arrancaría a fines de enero. Será haciendo un diagnóstico de los jugadores locales y en función de ello encarar la búsqueda de contrataciones, para iniciar formalmente la pretemporada el 3 de enero.Pero no solamente se trató de la presentación del cuerpo técnico. Grosso también le dio la bienvenida a la nueva Subcomisión de Fútbol, encabezada por Nicolás Canelo, quien estuvo acompañado por Sebastián Turco. El presidente hizo hincapié en que la empresa BhY hace un aporte importante para el presupuesto con el cual encarar el torneo, respondiendo a las expectativas de la Comisión Directiva."Si no ascendemos no habremos cumplido con el objetivo", mencionó Canelo, lo cual da una idea de conformar un plantel competitivo.Giaccone estará ligado, en principio, hasta junio y allí se verán los pasos a seguir. Si se asciende seguramente continuará y de lo contrario habrá una evaluación.