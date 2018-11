Concejo: extracción de sangre y celebrar mes del trasplantado

En la mañana de ayer la secretaria de Desarrollo Social Brenda Vimo, acompañada de Marcelo Gieco, presentó en el Concejo Municipal el evento del próximo domingo 25 de noviembre en conmemoración del mes del trasplantado y además participaron de una extracción de sangre que realizó el equipo de Hemoterapia del CUDAIO, de la Asociación Civil Honrar la Vida y Protección Civil a empleados municipales y los presentes."Se realizó una extracción masiva de sangre convocando a la gente para realizar la tercera jornada de recolección masiva de sangre y tener como objetivo un stock de sangre en la red provincial para los bancos de sangre, por ejemplo un rafaelino que necesita en Rosario no es necesario que viajen los donantes sino que la sangre ya está disponible en el efector público adonde esté destinado", destacó la funcionaria municipal ante la consulta de un cronista de LA OPINION.Y agregó: "la sangre es el tejido vivo que más se necesita, sobre todo para algún tipo de cirugía, patología o accidente. Es un tejido que se regenera constantemente en nuestro cuerpo, que podemos donarlo voluntariamente al menos dos veces al año. Tuvimos mucha convocatoria como siempre, la verdad que Rafaela es muy solidaria y pone en valor la necesidad de disponer sachet de sangre para este tipo de urgencias".Respecto al evento del día domingo 25 es a las 19:00 horas en el marco del día mundial del trasplantado y se realiza en la ciclovía en Estanislao del Campo, también organizado por las organizaciones mencionadas.La actividad es denominada "Más donantes, más trasplantes, más vida" con la participación de la Banda Municipal de Música que dirige Esteban Fernández, una actividad de precalentamiento con zumba y una maratón saludable a beneficio de los merenderos de la ciudad, convocando a que los asistentes lleven un alimento no perecedero."Habrá varias actividades para conmemorar este día para visibilizar y como estrategia de sensibilización, remarcando la necesidad de concientizarnos de la necesidad de ser donantes. Cada persona tiene más posibilidades estadísticamente de necesitar un trasplante que poder darlo; nosotros, nuestros hijos y padres tienen más necesidad antes que poder darlo. Es un alto gesto de altruismo, además de solidaridad, ser donante de órganos. En este marco, para que haya trasplantados tiene que haber donantes. También se filmará un video que irá al INCUCAI para ser promocionado en todo el país y referenciar a Rafaela como una ciudad comprometida con este causa", precisó Vimo.* Proyecto de minuta de comunicación sobre informe por cobro de plus médico (Viotti).* Proyecto de ordenanza para imponer nombre de calle "Ero Borgogno" (Muriel).* Proyecto sobre revisión de la nomenclatura urbana en barrio Brigadier López en forma parcial (Pascual).* Proyecto sobre pavimentación en la Nueva Estación Terminal de Omnibus (Muriel).* Proyecto de minuta de comunicación sobre informe por registro de bicicletas (Viotti).* Proyecto de declaración sobre reconocimiento de 50 años de trayectoria del Coro Polifónico Municipal (Muriel).* Proyecto de declaración de interés municipal del cierre del ciclo lectivo "Escuela de diseño indumentaria" Noemí Vallone (Pascual).* Proyecto de informe sobre adquisición de terreno (Garrappa).* Proyecto sobre reservas exclusivas (Garrappa).* Proyecto de minuta de comunicación sobre intervenir en el zanjón ubicado en Marchini y M. Ceta (Viotti).* Proyecto de minuta de comunicación sobre gestionar para que los camiones circulen por calle Washington (Viotti).Esta mañana estarán presentes en el 6º piso los alumnos de 4º año de Economía y docentes del Colegio San José para presentar el proyecto sobre “Feria de empleo joven”, recordando que de las 12 escuelas que se prepararon para el "Concejo joven", realizado el 23 de octubre pasado, la escuela marista no pudo participar porque sus alumnos estaban de viaje en Rosario, programado desde marzo. Las autoridades del Concejo Municipal no accedieron al cambio de fecha y ahora se mostraron molestos por la crónica publicada el 3 de noviembre último, según informaron fuentes confiables a este diario.Sobre el proyecto, los alumnos visitaron la Escuela Especial de Formación Laboral (concurren jóvenes con capacidades especiales que se desempeñan en el arte culinario y los productos no tienen conservantes), el Centro Municipal de Capacitación de Oficios que funciona en el ITEC (recibe a jóvenes desde los 16 años con estudios secundarios incompletos para formarse en distintos áreas y encontrar una salida laboral o ingresar a otro centro de formación) y el Centro de Formación Profesional Nº 5 Eva D. de Perón. El innovador proyecto de esta feria propone realizarse una vez por año a partir de 2019 con la participación de jóvenes de 17 a 30 años, organizado por el Municipio, el CCIRR, las universidades agrupadas en el CUR y las escuelas de oficio.