Un pedido por Malvinas

En el día de la Soberanía Nacional, los concejales del Frente Justicialista, Evangelina Garrappa y Jorge Muriel, ingresaron al Concejo Municipal un proyecto de declaración, para que este Cuerpo acompañe el pedido de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, solicitando a la Cancillería de nuestro país a extremar la prudencia en orden a evitar situaciones que puedan ser consideradas o interpretadas en forma errónea, o de las cuales puedan suponerse concesiones o pérdidas de derechos soberanos, remarcando la necesidad de evitar distracciones y avanzar de manera pacífica pero firme, en los reclamos de soberanía nacional respecto de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y de los espacios insulares correspondientes.Este proyecto fue acercado a los ediles por miembros del Centro y Museo de ex combatientes de Rafaela y el departamento Castellanos y ya fue presentado y aprobado por otros concejos municipales.En la declaración se acompaña el documento elaborado en la marco del XVI Congreso de la “Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina”, que se llevó a cabo el pasado 7 de junio, en la ciudad deTrelew, al cual asistieron veteranos combatientes de diecinueve provincias del país.El mismo fue realizado con una consideración especial de la situación generada luego del acuerdo conjunto suscripto por la canciller de nuestro país, Susana Malcorra, y el vicecanciller británico de Asuntos Exteriores, Alan Duncan, el 14 de septiembre de 2016, hecho que generó en forma inmediata la preocupación y el repudio de varios sectores políticos y de la casi totalidad de la comunidad de veteranos de guerra, entendiendo que la cuestión principal a ser abordada por la diplomacia de nuestro Estado no puede consistir en otra distinta a la de la soberanía nacional sobre los territorios en disputa.Vale recordar que por aquel acuerdo suscripto entre ambas naciones, las partes acordaron negociar el regreso de los vuelos desde aeropuertos continentales argentinos a las Malvinas y la realización de proyectos conjuntos de exploración de hidrocarburos en las islas.Este 21 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en la Legislatura Provincial, la Cámara de Senadores rendirá homenaje a los héroes nacionales de guerra santafesinos caídos en la gesta de recuperación de las Islas Malvinas, al conmemorarse el 36º aniversario de la contienda.En este acto se realizará en el hall del Palacio Legislativo el descubrimiento de un monolito y una placa con los nombres de los héroes. Contará con la presencia de los senadores, autoridades legislativas, representantes de la Federación de Ex combatientes y los familiares de los caídos.El homenaje podrá verse en vivo a través de la página de la Cámara de Senadores www.senadosantafe.gob.ar/sesion-vivo y sus diferentes redes sociales.