Una de las primeras premisas en la era Llop era lograr la solidez defensiva. Algo que anteriormente Atlético de Rafaela no lo había podido hacer y en todos los partidos (seis) había recibido goles. Lo pudo hacer en los primeros dos juegos, en el tercero ya no; pero hay confianza depositada en los cuatro (cinco con Blondel recuperándose de un nuevo desgarro) del fondo. Ahora, y fiel a su estilo, el ‘Chocho’ pretende que su equipo tenga mucho más el control de la pelota, sume asociaciones en tres cuartos de cancha para poder desequilibrar y contar con más situaciones de gol. Es por esto que del 4-4-2 ahora intentará con un 4-3-3, buscando ese protagonismo ofensivo que pretende en su equipo.

Llop lo probó la semana pasada en los tácticos, lo llevó a la práctica en el amistoso ante Talleres y manifestó haber quedado conforme con lo realizado, más allá del 0-1 del resultado. Matías Quiroga, en diálogo con radio El Espectador, también dejó sus sensaciones con respecto a este nuevo esquema.

“En lo personal me sentí bien, hemos hecho una práctica que salió bien, con pocos días de entrenamiento con nuevo esquema, nueva idea pero lo importante es que salió bien, más allá del resultado esto es una práctica, sirve para seguir agarrando ritmo, planteando la idea que tiene el técnico, hicimos un partido bueno más allá del resultado, fue una buena práctica”. Y luego agregó: “Tenemos para asociarnos más de mitad de cancha hacia adelante, tenemos muchas opciones de juego, sea con diagonales o por las bandas. Lo bueno es que hay un buen funcionamiento, salió una buena práctica. Hay cosas por corregir todavía”.



- Tienen más movilidad y variantes de ataque y posiciones.



- Sí, no hay posiciones fijas, tenemos opciones y en un mismo partido se pueden cambiar de dibujo. Tuvimos nuestras situaciones, no estuvimos finos a la hora de definir pero el amistoso sirvió para pulir cosas que habíamos probado en la semana y hay que seguir trabajando.



- Se vio un equipo muy intenso, incluso con chances claras para convertir.



- Más allá de las situaciones, el resultado, hacemos análisis e hincapié en lo que es el juego, en el funcionamiento del equipo que es lo que fuimos a buscar, es muy positivo. Tenemos que seguir puliendo detalles, corrigiendo algunos errores que se cometieron ya que es muy importante para el funcionamiento del equipo.



- ¿Qué final de año esperan antes del receso?



- Tenemos que seguir como hemos agarrado esta rachita de sumar, no hay que perder y sumar donde sea, uno siempre trata de que sea de a tres puntos, en el último partido pudimos rescatar un punto sobre la hora pero sabemos que la segunda parte va a ser fundamental, trataremos de quedar adentro de la zona de reducido, lo más cerca al puntero para después, en la recta final apostar todo a llegar a estar ahí arriba y si no se pude dar, ir por el segundo ascenso ya que ese es el objetivo.