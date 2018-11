El ex diputado Ricardo Alfonsín celebró que la conducción de la UCR haya "expresado su postura" y se "defienda" ante el Gobierno por la pérdida de una silla en el Consejo de la Magistratura. "Enhorabuena la UCR expresa su postura. He dicho que no me importan los cargos, pero este tiene especial significación institucional", señaló Alfonsín.