Desplante de la UCR al presidente Macri

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La UCR decidió ayer no enviar representantes a la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada como muestra del "malestar y enojo" por la pérdida de un lugar clave en el Consejo de la Magistratura y reclamó una "respuesta contundente" del Gobierno ante las señales de unidad en el PJ.Los jefes de los bloques de la UCR en Diputados, Mario Negri, y en el Senado, Luis Naidenoff, pegaron el faltazo al encuentro en momentos en que apuntan sus dardos hacia el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, a quien responsabilizan por haber perdido una silla en el organismo encargado de evaluar la conducta de los jueces.El diputado cordobés quedó con la sangre en el ojo luego de enterarse que el asiento que supuestamente estaba reservado para él se lo había arrebatado el peronismo y ahora culpa a Frigerio por sus malos oficios en la "rosca" con el PJ, aunque el malestar ya supera lo ocurrido en el organismo: el alerta de los radicales es por posibles alianzas con sectores del PJ de cara a las presidenciales de 2019.Sin disimular su enfado, Negri pegó el faltazo a la reunión de Gabinete en Casa de Gobierno y en su lugar mantuvo varias reuniones en su despacho con otros legisladores de su confianza, para procesar la bronca y decidir si escalar la tensión con el PRO.Quienes pasaron por allí coincidieron en que, más allá de la polémica por el Consejo de la Magistratura y los cambios en el Presupuesto 2019, el radicalismo ya no está dispuesto a "tolerar la mala praxis" del Gobierno, al que acusan de "tibio" en sus negociaciones con el peronismo."El radicalismo como partido no avala más el acuerdismo con un PJ que se está uniendo", señalaron a NA las fuentes consultadas en medio de versiones sobre posibles acercamientos del Gobierno a dirigentes del PJ para ampliar la base de sustentación política para las elecciones del año que viene.El radicalismo ya venía filtrando su disgusto por el escaso protagonismo en la mesa de decisiones del Gobierno, e incluso intentó marcarle la cancha al Gobierno con un proyecto de ley - incómodo para la Casa Rosada- que proponía que los jueces comiencen a pagar el impuesto a las Ganancias.En medio de la creciente tensión, Negri difundió un duro comunicado en el que advirtió que es "una ironía para los argentinos" que algunos sectores "puedan creer que ser conducidos por el kirchnerismo ayudará a mejorar la Justicia con más transparencia".La respuesta del PRO llegó de parte del diputado Pablo Tonelli, ratificado en el Consejo de la Magistratura por el oficialismo, quien lamentó que "las críticas a la alianza" Cambiemos se hagan de manera pública."Hubiera preferido que las criticas a la alianza se hubieran hecho hacia el interior de la alianza", dijo Tonelli al ser consultado sobre las acusaciones de la UCR y, al respecto, señaló que no veía "cuál hubiera sido la manera de impedir la decisión en la Cámara de Diputados", ya que "no se puede desconocer voluntad mayoritaria".