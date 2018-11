Juraron los integrantes del Consejo de la Magistratura

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Tras los cruces entre el oficialismo y la oposición por los lugares en el organismo, los trece nuevos miembros del Consejo de la Magistratura juraron ayer ante la Corte Suprema de Justicia para asumir sus cargos por los próximos cuatro años. De esta manera, los flamantes integrantes del cuerpo cumplieron con el protocolo de asunción y entraron oficialmente en funciones para el período 2018-2022.Durante un breve acto, los representantes de los senadores, diputados, jueces, abogados, académicos y del Poder Ejecutivo juraron ante los cinco ministros del máximo tribunal, encabezados por su presidente, Carlos Rosenkrantz. De la jornada también participaron los familiares de los consejeros entrantes y varios dirigentes políticos como el referente radical Ernesto Sanz y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, entre otros.El representante del Gobierno, Juan Bautista Mahiques, terminó de jurar con su pequeño hijo en brazos, que lo fue a buscar hasta el estrado tras escaparse de su madre, que miraba la situación, sonriente, desde la tribuna de invitados.En el acto de asunción también estaban algunos de los consejeros que terminaron su mandato, como el diputado de la UCR Mario Negri, a quien se lo vio conversando con Massa. El tigrense llegó al Palacio de Justicia para apoyar a la jefa de su bloque, Graciela Camaño, que asumió en el organismo judicial gracias a un acuerdo con el kirchnerismo y algunos espacios menores, maniobra que causó polémica y cortocircuitos internos dentro de Cambiemos.La jefa del bloque del Frente Renovador en la Cámara baja aseguró en diálogo con NA que esa jugada política "no fue algo de último momento" y le pidió al resto de los espacios "saber aceptar el sistema parlamentario y lo que se decide"."Este es el juego de la democracia, en el que las mayorías imponen su voluntad. Esto ocurre también con todas las leyes y con todas las resoluciones que toma el cuerpo", agregó la referente opositora.En este sentido, Camaño resaltó que esto no significa un acercamiento al Frente para la Victoria y resaltó que "el objetivo político" del massismo está "puesto en el bloque de Argentina Federal, de los gobernadores".Por Diputados también asumieron Eduardo "Wado" de Pedro (FpV), que juró pese a tener una denuncia en su contra, y Pablo Tonelli (PRO), que seguirá en el cargo hasta que finalice su mandato en la Cámara baja.El abogado Alejandro Fargosi, ex integrante del Consejo, presentó en las últimas horas un recurso ante la Corte pidiendo que el dirigente de La Cámpora no asuma en el organismo porque ya había jurado para el periodo 2014-2018, aunque no finalizó esa gestión porque le dejó su lugar a su compañero Rodolfo Tailhade.Por el Senado asumieron el jefe del bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto; la santiagueña Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini (también peronista); y la radical Olga Inés Brizuela y Doria, oriunda de La Rioja.Por los abogados asumieron Juan Pablo Mas Velez y Marina Sánchez Herrero, mientras que por el Poder Judicial juraron los camaristas Ricardo Recondo y Alberto Lugones y el juez de primera instancia Juan Manuel Culotta.El oficialismo confía en que, una vez que comience a sesionar el Consejo, podrá contar con el apoyo de ambos letrados y de los magistrados Recondo y Culotta, así como también del representante de los académicos y rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Diego Molea.