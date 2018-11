G20: múltiples amenazas de bomba

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Múltiples amenazas de bomba se registraron ayer en la Ciudad de Buenos Aires a diez días de la Cumbre de Líderes del G20 y debieron ser evacuados el edificio del Anexo del Senado de la Nación y la embajada de los Estados Unidos, entre otros lugares.Fuentes oficiales precisaron a NA que durante este martes el 911 recibió al menos tres llamados en menos de cinco horas informando sobre presuntos explosivos, a lo que se sumó luego una amenaza en el Anexo de la Cámara alta.Puntualmente, cerca de las 16:00 se encontró un artefacto sospechoso dentro de uno de los baños de la Biblioteca del Congreso, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 1750: por esta razón se procedió a evacuar todo el edificio, como se hace habitualmente en estos casos. El hecho ocurrió minutos antes de que comenzara en la Cámara alta la sesión especial convocada por el oficialismo para tratar el posible desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner y generó preocupación en el recinto, ya que fue encontrado en medio de una jornada marcada por múltiples amenazas de bomba en la Ciudad de Buenos Aires.El primero de los llamados advertía sobre un paquete extraño en cercanías a la embajada estadounidense, situada sobre la avenida Colombia al 4300, en el barrio porteño de Palermo: el Escuadrón Antibombas de la Federal realizó un fuerte operativo en la zona, pero luego de unos minutos confirmó que la alerta había sido falsa.Las salas de espera y la guardia del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, en Flores, también fueron evacuadas cerca de las 9:40, tras la amenaza de que había un explosivo.Por la tarde además se encontraron dos granadas en los talleres que el Ferrocarril San Martín tiene en el partido bonaerense de José C. Paz, lo que generó que se interrumpiera el servicio por unas horas, aunque estaban en desuso y no había riesgo de que fueran activadas.