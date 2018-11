Desde hoy se podría conocer el valor del incremento de la tasa

A partir de la jornada de hoy se podría dar a conocer el dato del Indice de Precios Mayoristas Nivel General del INDEC. y con él, los funcionarios municipales tomarán la calculadora para sacar el cálculo final sobre cuánto daría el incremento de la Tasa General de Inmuebles a aplicar a partir de enero de 2019. Aunque ese porcentaje, deberá ser ratificado por el Concejo Municipal, a partir del debate de la Tributaria 2019. Algo que debería darse en las próximas tres semanas.La semana pasada, los ediles comenzaron a repasar el texto enviado por el Ejecutivo y esta semana, casi con seguridad, completarán la lectura, para luego determinar las consultas a realizarle al DEM. Llegaron hasta el artículo 88º sobre 156 artículos y todavía resta analizar un 40% del texto, que incluye toda la parte del Derecho de Registro e Inspección, Derecho de Cementerio, publicidad y propaganda y otros aspectos importantes."Tal vez la próxima semana tengamos un dato más fino sobre cómo armar la fórmula polinómica", dijo Hugo Menossi, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). Recordemos que la misma está compuesta en un 50% por "el ajuste de las remuneraciones efectuadas en el período considerado para la categoría 15 del personal municipal", en un 10% por "la variación operada en el período considerado del precio del gasoil grado 2, según datos publicados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, para las estaciones de servicio YPF de la ciudad de Rafaela" y en un 40% por "la variación operada en el período considerado del Indice de Precios Mayoristas Nivel General del INDEC". De los dos últimos datos resta una confirmación oficial, particularmente, del último. Y no solo afecta a la Tasa General de Inmuebles, sino también al resto de los derechos, tasas, sisas y contribuciones contempladas en la Tributaria."Hay aumentos de tasa de interés y en DReI enviados por el Ejecutivo. Los vamos a estar viendo. También hubo presentaciones de ACARA, de las concesionarias de automotores, para que se calcule de otra manera el DReI que lo afecta a ellos. Lo que propone el DEM, es que haya dos fórmulas para el cálculo: como se venía haciendo y como pretenden las grandes concesionarias. Tenemos que ponernos de acuerdo en la alícuota, porque lo enviado por el DEM también implica un aumento", dijo Menossi.SUBA DE TGI, SUELDOSY CONGELAMIENTOUna de las dudas que surge es sobre qué base se tomará el incremento de la tasa. Es que cuando se dio el aumento de medio año, el Concejo congeló las dietas y salarios de los funcionarios políticos (que termina en diciembre) y bajó el porcentaje de 13,17% a 8,7% de la Tasa (el resto de los tributos, no tuvo rebajas). El aumento desde enero... ¿se hace desde el aumento que debió haber sido o desde el que efectivamente se efectuó?Para Menossi, debería hacerse desde el 8,7% aprobado porque el aumento que se diera hace un año, del 15%, fue excesivo. "La diferencia -casualmente- fue de 5% y ahora se compensaría, dijo. Hace un año, los votos de Ana Carina Visintini y de Natalia Enrico fueron vitales para que el oficialismo pudiera conseguir al menos ese 15% contra el 10% propuesto por el resto, contra el 20% elevado del DEM."Tenemos que ver cómo se viene dando la ejecución presupuestaria, la recaudación y cómo viene gastando el Municipio. Para mí, el 8,7% es ya consolidado. Yo sigo sosteniendo que el 15%. en aquel momento no fue el correcto. De esta manera, lo estaríamos compensando. Yo lo voy a defender al porcentaje por encima del 13,17%, que por donde el Ejecutivo va a querer ir y tiene razón en hacerlo. Pero estoy convencido que el aumento fue superior de lo que decía los índices de su momento. Algunos me dicen que la inflación fue más alta. Sí. Pero la Municipalidad, para prestar sus servicios, no tiene como gasto el número de la inflación, sino la polinómica. Si me dicen que no, es porque no estamos de acuerdo con la fórmula. En ese sentido, creo que el número que está cerrado, está consolidado está bien y es suficiente. Claramente que el que quiera decir que hay que tomar el 13,17%, puede decirlo y no va a estar mal. Pero tengo el sustento de que con la polinómica, de base, arrancamos mal, porque el año pasado propusieron un 20% inicial, tomando como base más de 6 meses y dos aumentos de la paritaria. Si no, hubiera dado 8,8%. Nosotros propusimos un 10%. Con esto, lo estaríamos subsanando", detalló el edil.¿Qué pasará con el congelamiento de los sueldos de los funcionarios políticos que vence en diciembre? "Lo tenemos que conversar con los concejales. Nosotros recibimos algunas críticas por este tema, sobre cómo se utilizó y lo que se hizo con ese dinero, sobre si es una medida demagógica o no. No hemos encontrado una repercusión tan positiva en ese sentido. Pero estoy convencido de que la clase política tiene que hacer esfuerzos de manera constante. Hay mucha gente que la pasa mal por diversos motivos. Estamos como estamos porque se hicieron las cosas mal. Fue un ahorro y quedó consolidado", respondió Menossi.Una de las críticas recibidas por el congelamiento de sueldos había llegado desde el Centro Comercial. "Nos había cuestionado y nos dijo que deberíamos haberlo usado para ACDICAR", recordó Menossi. "Yo siempre vi que de la única manera que podíamos asegurar que el dinero llegase a la gente era no aumentando la tasa. De otra manera, el Intendente dispone del dinero y la posibilidad de movilidad y situaciones imprevistas, hace que el dinero se vaya a otro lado. Pasó con los vecinos del 9 de Julio y Fasoli, cuando la plata del Presupuesto Ciudadano dedicada a la remodelación de Av. Ernesto Salva fue para otro lado y se hace 5 o 6 años después. Y no está consolidado todavía", indicó."Ahora tenemos que volver a analizarlo. Puede haber una propuesta de no renovarlo para que se cobren todos los aumentos desde comienzo de año y volver a plantearlo a mitad de año, para que se genere otro ahorro a partir del segundo semestre", dijo. Es decir, se cobraría con los haberes de enero todos los aumentos que no se cobraron (el 8% de paritaria más las cláusulas gatillo), pero no habría posibilidad de cobrarlos retroactivamente. Lo que no se cobró, se perdió."En política, nadie se te anima a decir que no, por temor a quedar mal. Pero hay que sincerar las cosas. Nadie tiene nada que ocultar. Tampoco tenemos que salir a matarnos para decir si corresponde o no. Esto es un tema menor, pero que seguirá estando en el tapete, al menos, en el Concejo Municipal", completó.