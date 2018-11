Viotti: "para la Municipalidad en sí quedó una gran tarea"

Tras la caída de la gran cantidad de agua en la ciudad, el Municipio local llevó a cabo muchas tareas de campo para asistir a aquellas personas que tuvieron inconvenientes con las inundaciones. De hecho, se entregaron más de 3 mil bolsas de arena y se trabajó con camiones que asistieron a los barrios más complicados.

Para el concejal de Cambiemos, Leo Viotti, "hubo algunas falencias", en el trabajo, sobre todo en la comunicación de los vecinos para con la Guardia Urbana, más allá de destacar el gran esfuerzo de los empleados.

"Por suerte son cosas que no pasan seguido, pero como ciudad debemos estar preparados para este tipo de cosas porque cuando pasan comienzan a surgir todos los problemas que surgieron", dijo Viotti en primera instancia y agregó que "rescato mucho el esfuerzo del personal municipal, principalmente los chicos de la Guardia Urbana, sé que Defensa Civil trabajó mucho, hubo un operativo importante, pero hubo falencias. Muchos problemas para la comunicación con la Guardia Urbana, la cantidad de teléfonos habilitados no eran los suficientes para los pedidos de la gente, mientras que algunos desagües no estaban en condiciones. Nosotros que estamos laderos al canal sur, vimos que no está bien mantenido y hace que la cantidad de ramas que tiene trabe la basura que viene y eso hace que el agua no drene rápido, desborda y por eso se han inundado muchos vecinos nuestros", explicó en Radio ADN de nuestra ciudad, remarcando que los inconvenientes existieron en el barrio Villa del Parque, el barrio donde él habita.

Pero además de su barrio, hizo alusión al barrio Fátima, Villa Podio e hizo referencia al canal norte también, al cual dijo que "tuvo una situación especial debido a que está en obras y hay muchos lugares en donde hay diques armados para desviar el agua para poder hacer el encofrado que luego va a terminar siendo el entubamiento, pero la cuestión es que esos canales paralelos armados eran muy chicos y había lugares en donde había tubos de 80 cm puestos, con una cantidad de agua que venía no ayudaba a drenar y se hizo una pileta, que desbordó, inundando a muchos vecinos, principalmente en la zona de barrio Italia, Barranquitas a la altura de Rodríguez, también hubo inundados", manifestó.



MAS COMPLICACIONES

El hombre más votado de la ciudad en las últimas elecciones hizo un minucioso detalle de los puntos más complicados de la ciudad; "además existieron problemas puntuales como los que pasó en barrio Central Córdoba, donde hay alcantarillas chicas que no llegan a drenar, desborda y patios que se inundan, como así muchos problemas de casa propias, pero que ya no tenían drenaje acorde, terrenos bajos, problema con las chapas... creo que a las familias de bajos recursos hay que ayudarlas, acompañarlas para que preparen a futuro, para que no vuelva a pasar", dijo el concejal.

En tanto, lanzó un mensaje para el Municipio, puntualizando que hay que mejorar algunas cuestiones, para la próxima: "para la Municipalidad en sí quedó una gran tarea, que es la mejora de los dos canales en sí, pero principalmente muchos otros canales chicos. Creo que es necesaria la obra de calle Tucumán, que necesitamos que se haga el entubado, son obras caras, pero quedó claro porque muchas familias que viven por esa calle quedaron afectadas", dijo haciendo referencia también a calle Ameghino, una histórica calle de la ciudad que sufre como casi ninguna las inundaciones.

A modo de cierre dijo que "los problemas se vivieron en todos los barrios de la ciudad, no solamente en los sectores en donde por ahí los terrenos son más bajos, queda mucha tarea por hacer", completó.