Selección: cierra el año en Mendoza

Esta noche en el estadio "Malvinas Argentinas", la Selección Argentina de fútbol disputará el último partido de 2018 y el rival, será nuevamente México, que al igual que nuestro combinado, atraviesa un tiempo de renovación y cambios, que también genera controversias e incertidumbre.

El viernes en Córdoba, sirvió de poco esa exposición, si es que a esta altura de una temporada tan traumática desde los resultados, se pueden sacar conclusiones válidas para encarar el próximo año, con las herramientas en mano y el plan definido, después de 180 minutos de fútbol dominados por la informalidad.

Sin embargo subyace en esta nueva generación de jugadores que han sido citados en los últimos meses, una actitud desafiante que comienza a ser visible con interlocutores que no escatiman en reconocer que ambicionan ponerse al frente de semejante reto.

La multitud que acompañó el entrenamiento a puertas abiertas en Alta Córdoba el sábado pasado, no solo llegó atraída por una estrategia publicitaria; en parte fue receptora de esa empatía que se procura generar, acaso a partir de una cuestión generacional, muy bien reflejada en esos aficionados.

"Es raro entrar a este vestuario" confesaría un rato después el nuevo líder del plantel; Nicolás Tagliafico, una de la mejores herencias de Jorge Sampaoli, que prefirió la espontaneidad a las frases políticamente correctas, para terminar de cerrar esas sensaciones, de las que hablábamos en la anterior columna de opinión.

Está claro que no hay certezas sobre la dirección que AFA buscará desde el próximo 29 de noviembre cuando se defina la sucesión post mundial, pero tampoco se puede negar que ese movimiento está en marcha y aun sin demasiada precisión, la naturaleza del cambio va a encontrar un inexorable resquicio para desarrollarse.

Por lo tanto, esta nueva camada de jugadores que nos representan, ha comenzado a levantar banderas y a manifestarse incondicional para con la causa, una proclama que muchos sienten, había caducado gravemente, en gestos y pertenencia en la generación pasada.

Estamos transitando un tiempo con otros paradigmas en casi todos los niveles de nuestra sociedad, en consecuencia, el fútbol, reflejo indesmentible de nuestra identidad, se encarga de difundir esos nuevos modelos.

Y si Lionel Scaloni se quedara como entrenador principal, luego de ensayar un interinato? Y si ese contrato social implícito, prescribió definitivamente después de la eliminación ante Francia, con Messi y compañía? Y si Claudio Tapia tiene razón y la estrategia de acercar a esta Selección a la gente es comenzar a saldar parte de la demanda popular? Y si, ingresar al vestuario de aquí en más, es un ejercicio de madurez no añorar lo pasado y hacerle un guiño cómplice a este tiempo?

No hay respuestas consistentes para esta transición, sí en cambio, se está escribiendo un nuevo código de convivencia entre las partes y eso hace ruido, mucho ruido, a punto tal del aturdimiento.



NUEVO ESQUEMA

Y MAS ROTACION

Después de la victoria por 2 a 0 del viernes en el estadio "Mario Kempes", no muchos otros aspectos sobresalieron; la pareja de laterales ha tenido una aprobación general y no solo por esos minutos; tanto Nicolás Tagliafico como Renzo Saravia salieron muy bien parados después de la caída ante Brasil en Arabia. Otra pieza que comienza a ser importante para el entrenador, es la de Giovani Lo Celso, en su rol de volante más retrasado y esto, se lo hizo saber el público en Córdoba despidiéndolo con una ovación cuando dejó el campo en el segundo tiempo.

Esa nota destacada, también se extendió a Leandro Paredes y Paulo Dybala, este último predestinado por carisma y talento a renovar la idolatría y no mucho más; sin embargo para el partido de esta noche en Mendoza frente al mismo adversario, Scaloni buscará darle minutos a otros jugadores y ampliar así el informe de este cierre de temporada.

Gerónimo Rulli tendrá la chance después que Agustín Marchesin aprobara el examen con un par de intervenciones que evitaron males mayores frente a los aztecas. El ex arquero de Estudiantes y que hace más de cuatro temporadas defiende el arco de la Real Sociedad, debutará como titular albiceleste en la Selección Mayor, después de su experiencia como arquero del Sub 23 en los Juegos Olímpicos Rio 2016.

Además se espera un cambio de esquema con una línea de 3 defensores, en la cual solo repetirá Ramiro Funes Mori y dentro del cuadro ofensivo, Marcos Acuña y Angel Correa, seguirán dentro de los titulares.

En ese contexto, solo se puede subrayar la presencia desde el arranque de Mauro Icardi como una de las figuras de esta nueva etapa para un compromiso que fue perdiendo relevancia, a medida que las necesidades por ausencias y lesiones, lo empujaron a Scaloni, a asumirlo desde un lugar más experimental.

Despedida de año mortecina en Mendoza, pero con un Chin Chin de buen deseo.