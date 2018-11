La importancia de la lluvia en la vida de los pueblos

Es muy raro que el habitante de la ciudad se detenga a pensar alguna vez en la influencia directa o indirecta, que para él y sus semejantes tiene la cantidad de la lluvia caída. Sin embargo, este factor influye en los cultivos, en las ocupaciones y hasta en el carácter de los habitantes.En nuestra región, con lluvias más o menos abundantes es fácil suponer la existencia de cultivos y una flora variada, en este caso la lluvia es un índice de prosperidad. Por eso, la distribución de las poblaciones en el mundo se hacen también en función de las lluvias. Cuando esta es escasísima trae como consecuencia la despoblación humana, vegetal y animal como por ejemplo en la Puna de Atacama y en gran parte de la Patagonia, donde la precipitación anual no suele pasar de los 150 ml.La lluvia es un elemento de vida y de muerte al mismo tiempo. De vida, porque proporciona el agua que centraliza el crecimiento de todos los seres, de muerte porque en muchos casos produce desprendimientos y aludes en las montañas, porque ocasiona crecientes e inundaciones que dañan los cultivos y pérdidas cuantiosas.La desigual distribución de la lluvia a través del tiempo produce serios inconvenientes: el hombre de campo debe abandonar la tierra y cruzarse de brazos, el obrero de la construcción deja el trabajo porque no puede hacerlo en la intemperie y pierde además el jornal del día. El turista que aprovechó unos días para salir a dar un paseo debe quedarse encerrado en la habitación del hotel mirando por las ventanas la lluvia que cae…y qué decir si es un día de fiesta! Cuántos proyectos que se desvanecen y se frustran por culpa de la lluvia!Una reflexión final sobre las lluvias y cuando esta es tan abundante y copiosa que obliga hasta a cerrar las escuelas porque no sólo se inundan las aulas sino que los alumnos no pueden concurrir a las clases por la inclemencia del tiempo. Entonces ¿qué debemos pensar? ¿Que la lluvia es beneficiosa o no? ¿Realmente nos ayuda? ¿O nos complica?