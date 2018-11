Metodologías innovadoras para implementar en el aula

Los profesores que estamos buscando hacer más dinámicas y provechosas nuestras clases, tenemos que tratar de conjugar dos términos esenciales: creatividad e innovación. Debemos ponernos en marcha y trabajar Metodologías Innovadoras para el Aula, con innovación y creatividad, desde la premisa “el contenido no es independiente de la forma en la cual es presentado", para mirar lo metodológico desde esta perspectiva que postula que "la forma tiene significados que se agregan al contenido transmitido produciéndose una síntesis, un nuevo contenido". Por lo tanto, el alumno no sólo aprende el contenido sino la forma en que es transmitido. Cuando hablamos de la forma nos referimos a lo metodológico; de este modo buscar metodologías innovadoras implica buscar formas que potencien la transmisión de ese contenido y favorezcan su apropiación.RENOVAR PRACTICASY ROLESBlended learning, mobile learning, aula invertida, realidad aumentada, muros interactivos, etc son herramientas utilizadas en el curso “Metodologías Innovadoras para el Aula” en el que se capacitan los profesores de la Universidad Blas Pascal, dentro del Plan de Perfeccionamiento Docente. La modalidad de cursado es de tipo taller y en ese ámbito es que surge además la necesidad de repensar el vínculo e interacción con el alumno, ya sea personal o virtualmente. Re concebir la práctica docente como plantea Sandra Massoni, desde la comunicación, entendida como espacio y momento del cambio social conversacional actual, un encuentro sociocultural que produce cambios, que "enactua". Ya no se trata principal y únicamente de una narración, cada vez son más importantes otros registros comunicacionales, donde empieza a tener otro color la vinculación entre comunicación y educación, y se configuran otras relaciones y prácticas.CONSTRUCCION DELCONOCIMIENTOLas propuestas del curso, responden también a una visión constructivista y social del aprendizaje que implican directamente a los alumnos en los procesos tanto de aprendizaje como de enseñanza y hacen foco en el interés y motivación de los mismos. Se trabaja con los aportes de Denis Najmanovich y Carina Lion, quienes postulan una modalidad colaborativa de trabajo. La autora plantea que el tema del aprendizaje mediado tecnológicamente implica desafíos para revisitar la enseñanza y nuevos escenarios para diseñar experiencias transformadoras en la educación superior. Reflexionar desde algunas metáforas como “panal cognitivo”: pensar en abanico y partituras móviles, que nos iluminan para favorecer la experimentalidad y la reflexión teórica con base empírica sobre el concepto de inteligencia colectiva y la construcción de nuevas narrativas docentes (expansivas, expresivas, dilemáticas y disruptivas).Desde este contexto educativo que hoy nos encuentra, la propuesta implica tener el coraje de movilizarnos para despertar los sentidos, para despertar nuestra propia creatividad y la de nuestros alumnos. Generar espacios donde docentes y alumnos asumen nuevos roles en escenarios de acción que ayudan a superar el tan cuestionado modelo de educación tradicional.UNA EXPERIENCIACONSCIENTEPara el reconocido educador y conferencista Ken Robinson, la creatividad es una capacidad que ha producido la más extraordinaria diversidad de la cultura humana, de emprendedores y de innovación, pero en el ámbito educativo aún no se ha incorporado de manera que genere el impacto positivo que tienen en todos los demás ámbitos. Para ello, propone no dar por sentado ciertas ideas sobre educación, repensar los supuestos acerca de lo que es ser educados, su utilidad social, su propósito económico y fundamentalmente su experiencia consciente. "Es aquella en la que los sentidos están funcionando en su punto álgido, cuando estás presente en el momento actual, cuando estás resonando con la excitación de aquello que estás experimentando, cuando estás vivo. Una experiencia anestésica es cuando cierras tus sentidos, y te adormeces a lo que está sucediendo. Muchas veces pasamos a través de la educación anestesiados” explica Robinson. El educador, nos habla sobre la capacidad del hombre de ser creativo, aunque también alerta sobre cómo la rutina, el sistema educativo y la mentalidad actual, nos van anestesiando y apagando nuestros sentidos, nuestra capacidad de sentirnos completamente vivos.(*) Las autoras son docentes Universidad Blas Pascal de la ciudad de Córdoba.