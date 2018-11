Sensaciones y sentimientos

SENTIDA VIRTUAL AUSENCIA

No.

Qué difícil resulta asumir la contundente negativa de esa pequeña, casi diminuta palabra, cuando su significado se aproxima peligrosamente al de “nunca”. Es solo momentáneo, pero las sensaciones de abandono y soledad se apoderan de algunos –o muchos- cuando internalizan que en un indeterminado lapso deberán estar sin teléfono celular.

Si. Leyeron bien, e igualmente sintieron también ustedes, atentos lectores, que un frío metálico los ganó al imaginarse en la misma dolida e inaceptable situación.

Es verdad que los manuables aparatos, tan comprensivos de nuestro modo de pensar y gustar, se volvieron los indispensables compañeros: todo lo saben. Para comprobarlo solo hace falta decir en voz medianamente alta y clara el pedido y rápidamente se tendrá y generosa respuesta. Pero a veces…

Los imprevistos son parte de nuestra mentidamente organizada vida. Puede ser que de un momento a otro los teléfonos celulares dejen de estar a nuestro servicio, creándonos la misma desazón de aquél que según La Cumparsita, notó con tristeza que su perrito tan compañero, al verlo solo también lo dejó.

Se sabe que se puede perder los servicios de un celular por las frecuentes caídas, si no se lo ha dotado de las protecciones envolventes, y también por… ¿cómo decirlo con elegancia? cuando algunos atentos sujetos deciden que es el momento en que cambien de dueño y los hacen suyos con decisión y sin plantearse inoportunas cuestiones morales.

Primero es una inexplicable e indescriptible sensación de ausencia; no se entiende cómo un objeto tan pequeño puede significar tanto instrumentalmente en nosotros. Y más si agregamos que los afectos, contactos y queridas fotos se fueron con alguien que quién sabe donde y con quien está.

Pero hay algo más doloroso: saber –porque él lo hace públicamente- el nombre de quien lo tiene.

Pasado el momento de sentir que “no está”, otra vivencia ataca con fuerza; la del silencio inesperado. El familiar sonido de la llegada de un mensaje, o el simple timbre de llamado ya no están. Descubrimos con sorpresa que el lamento ha dejado lugar a una sensación de calma tan grande, que vuelven a ganar protagonismo hasta nuestros más íntimos pensamientos entre otras cuestiones muy personales. Somos –y lo descubrimos con placer- otra vez nosotros, dueños nuevamente de las sentidas palabras, de los tiempos y de los silencios.

Pero nos siguen faltando las fotos, los videos familiares y los contactos.

Porque, demás está decirlo, continuamos sin celular. Y pasamos de ausencia en ausencia: la falta de teléfono propiamente dicha y a continuación la carencia de ese consiguiente tiempo –con aceleración incluida- bien aprovechado, nacido del uso de estos adminículos de los que se puede decir con propiedad que casi tienen vida y, como el unicornio perdido, no se recupera con la tenencia de otro.

Nos queda en definitiva la desazón de saber cabalmente que cuando hayamos incorporado otro teléfono, olvidaremos la tristeza de esta actualidad sin él. Y nos queda finalmente el temor secreto de que olvidaremos rápidamente la plácida y casi feliz sensación del transcurrir de las horas sin celular.