La disfrutaron 4.850 personas

El viernes 16 de noviembre se realizó el cierre oficial de la Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Municipalidad de Rafaela, un cronograma de charlas, experiencias interactivas, visitas guiadas, talleres, conferencias y presentaciones que se extendió a lo largo de tres meses en diferentes instituciones de la ciudad, con epicentro en el Museo Municipal Usina del Pueblo.En este lugar, a las 19 en punto del viernes, se llevó a cabo la última charla de la Agenda, “Presencia de arsénico en agua potable, ¿cuándo debe preocuparnos?”, que estuvo a cargo de especialistas de INTI Lácteos y cautivó a un importante número de personas.Al finalizar, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, tomó la palabra y, recuperando una de las conclusiones de la presentación, destacó la importancia de que la Ciencia sea tomada como base para la construcción de políticas públicas: “ese es uno de los objetivos que nos proponemos con esta Agenda”.“Los que me conocen saben que soy profe de matemática y, como ya es costumbre cuando cerramos programas, me gusta medir en números lo que ha pasado. Hace desde el 7 de septiembre que estamos trabajando con la Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que pasó de ser una semana a un trimestre completo. Fuimos 21 las instituciones que nos encontramos y trabajamos conjuntamente para concretar este cronograma que incluyó 51 propuestas a lo largo de tres meses, que abrió la puerta de laboratorios, talleres, museos y escuelas y que alcanzó a 4850 personas, en su mayoría niños, niñas y jóvenes estudiantes”, continuó la funcionaria.Eso, expresó, “es lo que más nos entusiasma. Pienso en las charlas de Fabricio Ballarini, ante cientos de alumnos y alumnas de escuelas primarias, o en la Conferencia de Claudio Fernández, en las que 800 adolescentes de secundaria se mantuvieron atentos, escuchando a las palabras de un científico argentino por casi dos horas. Bueno, todos los que estamos en educación, lo sabemos: ese es un mérito recontra valorable”.“Por ahí pasa el objetivo y, más allá de la evaluación y los ajustes que tengamos que hacer de aquí en más, porque siempre se puede mejorar, creemos que por ahí va el camino. Les quiero agradecer a todos por haberse sumado, muy especialmente al personal de las Secretarías de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales y de Educación, que trabajaron durante tantos días para que las actividades se desarrollaran de la mejor manera. Y no quiero dejar de recalcar que aunque desde estas áreas actuamos como intermediarios, el esfuerzo fue de todos, y por eso les queremos agradecer”, concluyó, invitando al público presente a compartir un brindis con cerveza artesanal y a disfrutar de la música de Julián Quinteros, un joven estudiante de la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, que deleitó a todos con su solo de saxo.