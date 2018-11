Joey Logano: primer anillo en la NASCAR

1 / 2 - JOEYLOGANO.COM EN ACCION. Logano le dio a Ford un título que la marca no ganaba desde 2004. FESTEJO. Luciendo el trofeo de campeón tras ganar en el óvalo de Homestead.

En una definición tan apasionante como digna del mejor guión cinematográfico, Joey Logano se adjudicó su primer anillo en la categoría más popular del automovilismo estadounidense: la NASCAR Cup Series.Por el particular sistema que se aplica a lo largo de la temporada, con repetidas eliminaciones, llegaron cuatro pilotos a la instancia decisiva, que tuvo como escenario al óvalo de Homestead, en Miami.Y fueron los cuatro que, en el cierre de una jornada que mantuvo la expectativa hasta el banderazo cuadriculado, los que ocuparon los mejores lugares, con Logano quedándose con un título que Ford no conseguía desde 2004.Los otros aspirantes al máximo galardón ya se habían consagrado, un de ellos, Martin Truex Jr. (Toyota), en la temporada anterior, por lo que apostaba al bicampeonato, que se vio relegado en el sprint decisivo por el piloto del legendario Roger Penske.También disfrutaron previamente de ese halago los otros dos candidatos, Kevin Harvick (Ford - 2014) y Kyle Busch (Toyota - 2015), quienes en esta última fecha de la temporada finalizaron tercero y cuarto, respectivamente.Logano ya había dispuesto de dos opciones, al llegar a la final de la Chase en las temporadas 2014 y 2016, pero la tercera fue la vencida para satisfacción de Penske, que este año también ganó las "500 Millas de Indianápolis", la competencia más importante de la IndyCar, con Will Power.1º Joey Logano (Ford) 267 vueltas; 2º Martin Truex Jr. (Toyota) a 1s725; 3º Kevin Harvick (Ford) a 3s735; 4º Kyle Busch (Toyota) a 5s566; 5º Brad Kaselowski (Ford) a 6s174; 6º Matt Kenseth (Ford) a 7s150; 7º Chase Elliott (Chevrolet) a 8s140; 9º Aric Almirola (Ford) a 9s227; 10º Kurt Busch (Ford) a 9s744; 11º Austin Dillon (Chevrolet) a 11s313; 12º Denny Hamlin (Toyota) a 11s983; 13º Kyle Larson (Chevrolet) a 12s223, 14º Jimmie Johnson (Chevrolet) a 12s803 y 15º Tyan Newman (Chevrolet) a 13s283.Joey Logano (Ford - Penske) 5.040 puntos; Martin Truex Jr. (Toyota - Furniture Row) 5.035; Kevin Harvick (Ford - Stewart-Haas) 5.034 y Kyle Busch (Toyota - Gibbs) 5.033.