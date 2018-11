Ezequiel Trulié es nuevo campeón en Promocional

Ezequiel Trulié llegó a la disputa del "Premio Coronación" con una diferencia tranquilizadora. Era un poco menos que un trámite para el rafaelino obtener el título en la división Promocional de la Categoría Los Troncos, que el domingo cerró su Torneo Oficial 2018 en el Autódromo Parque "Los Toboganes", de la ciudad de Esperanza.

No dejó escapar esa posibilidad que le ofrecía un campeonato que lo tuvo como indiscutido protagonista y en el que había establecido una clara ventaja por una mezcla que es infalible en estas circunstancias: regularidad y eficacia.

Las finales de la décima y última fecha arrojaron estos resultados:



Promocional: 1º Mauricio Lovato; 2º Brian Perino; 3º Federico Mansilla; 4º Darío Rainaudi; 5º Mariano Cabrera; 6º Ezequiel Trulié (campeón); 7º Marcos Menosi, 8º Julián Roldán; 9º Néstor Gieco; 10º Julio Miretti... 18º Diego Navas.



Turismo C: 1º Alejandro Messa (campeón); 2º Estefano Spreggero; 3º Alejandro Batalla; 4º Gastón Mierke; 5º Demis Aleman; 6º Guillermo Giraldotti; 7º Víctor Elena; 8º Claudio Eberhardt; 9ª Silvana Gross... no clasificó Nicolás Posebón.



Turismo B: 1º Sergio Calza (campeón); 2º Walter Tesari; 3º José Nagel; 4º Hernán Beckmann; 5º Emilio Villalobos; 6º Aníbal Ratque; 7º Jonatan Zarzycki y 8º Cristian Zeballos.



Turismo A: 1º Marcelo Zanabria; 2º Nicolás Spreggero (campeón); 3º Leandro Echeverry; 4º Alejandro Amico; 5º Rogelio Miguelez; 6º Carlos Arnold; 7º Federico Kuzmicz y 8º Matías Beckmann.



Fórmula: 1º Brian Perino (campeón); 2º Rubén Coll; 3º Roberto Peralta; 4º Hernán Merki y 5º Adrián Marcuzzi.



TC 4000: 1º Brian Yacob; 2º Brian Perino; 3º Andrés Fux; 4º Alejandro Huber (campeón); 5º Sergio Nescier; 6º Cristian Esquivel; 7º Guillermo Schuk; 8º Adrián Depeller; 9º Danilo Cacciolatto; 10º Leandro Lehn... no clasificó Diego Wettstein.