Chicago ganó y volvió a la cima

Nueva Chicago volvió a colocarse como solitario puntero de la Primera B Nacional al vencer ayer a Agropecuario de Carlos Casares por 1 a 0, en uno de los adelantos de la decimosegunda fecha del torneo de la Primera B Nacional.

En tanto, Deportivo Morón superó como local a Ramón Santamarina de Tandil por 2 a 0, en el otro cotejo disputado ayer, pero correspondiente a la décima fecha, que estaba pendiente.

Con estos resultados, Chicago marcha puntero con 25 puntos, uno más que Sarmiento de Junín, mientras que terceros están Arsenal de Sarandí e Independiente Rivadavia de Mendoza, ambos con 18 unidades.

El equipo de Mataderos sumó su segunda victoria al hilo y con el gol de Nicolás Franco, a los 25 minutos del segundo tiempo, para poder vencer a Agropecuario por la mínima diferencia.

En el oeste bonaerense, Deportivo Morón superó a Santamarina de Tandil por 2 a 0, en el pendiente de la décima jornada, con los goles de Gerardo Martínez, a los 27, e Iván Álvarez, a los 43, ambos en el complemento.



La 11° fecha: Viernes 23/11: 22hs Central Córdoba vs Los Andes. Sábado 24/11: 17hs Arsenal vs Brown de Adrogué, 17hs Temperley vs Chacarita. Domingo 25/11: 17hs Defensores de Belgrano vs Sarmiento de Junín, 17hs Almagro vs Atlético de Rafaela, 17hs Gimnasia de Jujuy vs Quilmes, 17.30hs Gimnasia de Mendoza vs Guillermo Brown Puerto Madryn, 18hs Instituto vs Deportivo Morón, 19hs Agropecuario de Carlos Casares vs Ferro Carril Oeste. Lunes 26/11: Santamarina de Tandil vs Independiente Rivadavia de Mendoza, 21.05 hs. Villa Dálmine vs Nueva Chicago.