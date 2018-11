Rossi y Andrada luchan por un lugar en la Superfinal

BUENOS AIRES, 20 (NA) -- Los arqueros Agustín Rossi y Esteban Andrada pelean por un lugar en el primer equipo de Boca que el próximo sábado visitará a River en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores de América.

Si bien Rossi tuvo un buen desempeño en el encuentro de ida disputado en La Bombonera, la performance de Andrada el pasado sábado en el triunfo frente a Patronato por la Superliga le da posibilidades de poder ser titular.

El plantel de Boca se entrenó ayer en el complejo Pedro Pompilio donde los futbolistas que jugaron ante el elenco de Paraná realizaron tareas regenerativas mientras que los restantes hicieron trabajos con pelota.

El entrenador Guillermo Barros Schelotto todavía no dio indicios del equipo que jugará frente a River, pero se estima que estarán presentes en el once titular Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza, Wilmar Barrios, Nahitan Nández, Pablo Pérez y Ramón Ábila.

En tanto, deberá definir quién reemplazará al lesionado Cristian Pavón y para ocupar ese puesto están Carlos Tevez, Edwin Cardona, Fernando Gago y Mauro Zárate mientras que en la defensa Julio Buffarini le ganaría la pulseada a Leonardo Jara.



Una charla motivacional



El cuerpo técnico de Boca aprobó que Carlos Páez Rodríguez, hijo del recordado artista plástico uruguayo Carlos Páez Vilaró, y quien fue uno de los sobrevivientes a la Tragedia de Los Andes (1972), brinde una charla motivacional al plantel "xeneize".

La idea de Iván Tcherkaski, el psicólogo de Boca, es que Carlos Páez Rodríguez brinde una charla como ya lo ha hecho con otros planteles futbolísticos, ya que hace tiempo viene encabezando este tipo de encuentros.

Lo que quieren los integrantes del cuerpo técnico boquense es que Carlos Páez Rodríguez aporte su experiencia de vida a los jugadores, previo a la gran final ante River del próximo sábado.

Carlos Páez Rodríguez dio este tipo de charlas al plantel de la Selección Colombia previo a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que determinó la clasificación del equipo que conducía José Pekerman al Mundial de Rusia 2018.

El hijo de Páez Vilaró (falleció en 2014), sobrevivió a la tragedia aérea que ocurrió el 13 de octubre de 1972, cuando el avión que llevaba al equipo de rugby juvenil Old Christians de Uruguay se estrelló contra un sector de la Cordillera, y luego de 72 días, sólo 16 de los 40 pasajeros fueron rescatados con vida.