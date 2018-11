Scocco en duda para el sábado

BUENOS AIRES, 20 (NA) -- El delantero Ignacio Scocco volvió a trabajar ayer de manera diferenciada, ya que no se recuperó del todo de su lesión en el gemelo, y es hasta ahora la gran incógnita que tiene el entrenador Marcelo Gallardo de cara a la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental.En la vuelta a los entrenamientos en el "River Camp" de Ezeiza, Scocco se movió separado al resto del plantel, trotando y haciendo ejercicios a un costado.Si bien la práctica que dispuso el "Muñeco" Gallardo se realizó a puertas cerradas, en el primer día de trabajo de cara al partido del próximo sábado, Scocco no estuvo haciendo movimientos a la par de sus compañeros.En ese sentido, el grueso del plantel "millonario" realizó "tareas de capacidad aeróbica y ejercicios físico-técnicos", según indicó el propio club en un tuit en su cuenta oficial.Hace dos semanas Scocco sufrió una molestia en el gemelo de la pierna derecha, en un partido ante Estudiantes de La Plata por la Superliga, y desde ese momento no pudo volver a trabajar a la par de sus compañeros.Sin el colombiano Rafael Santos Borré, por estar suspendido, la duda de Gallardo es saber quién acompañará a Lucas Pratto en el ataque en el duelo ante Boca.Lo que ilusiona a Gallardo y a todo River es que Scocco tenga el alta médica en esta semana, para así poder tenerlo aunque sea en el banco de suplentes.No obstante, Gallardo evaluó varias alternativas para que llegado el caso Scocco no llegue al partido revancha, y en ese sentido probó con cinco mediocampistas: Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Gonzalo "Pity" Martínez, aunque éste último adelantándose un poco para estar más cerca de Pratto.La "carta sorpresa", dado que no tuvo mucho rodaje en el semestre, que también evalúa Gallardo sería la de incluir a Rodrigo Mora en la delantera junto al "Oso".