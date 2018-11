Intentaron robar a mujer que salió del banco

Un individuo de 42 años, de profesión comerciante y domiciliado en calle Garibaldi de nuestra ciudad, fue presuntamente protagonista de un intento de robo luego de que su víctima se retirara de un banco de la ciudad.Según información difundida por LT 28 Radio Rafaela, el hombre circulaba en una moto Honda Biz roja con casco, y fue demorado en averiguación de antecedentes, ya que un agente municipal vio al sujeto merodeando la zona bancaria, lo que le llamó la atención.Acto seguido una señora se retiró del Banco Credicoop y fue seguida por el individuo que cruzó la plaza en su moto, hasta que la mujer se subió a un auto y se dirigió hacia calle Belgrano.Al llegar a la altura del 1500 de dicha arteria, detuvo la marcha, siendo seguida todo el tiempo a una distancia de 25 metros por el motociclista que también detuvo su marcha.Fue en ese momento que el agente, en su vehículo particular, quien había decidido seguir de cerca la escena que había captado su atención, vio al hombre intentando robarle a la mujer.En ese momento, al agente le llamó la atención al ladrón quien, al advertir que lo seguían, emprendió la huida contramano por calle Necochea siendo interceptado a las pocas cuadras por fuerzas policiales.Siendo las 11:20 de la víspera, la Policía recibió un llamado, dando cuenta de la sustracción de un vehículo.Arribado el personal policial a la intersección de calle Zamenhof y Av. Santa Fe, una persona identificada como Ezequiel M., manifestó que en horas de la madrugada había dejado su automóvil Renault Sandero de color gris estacionado en vía pública sobre calle Martín Fierro entre Zamenhof y Santos Vega, y que al momento de la llegada de la policía no había podido dar con el mismo.Así las cosas se formalizó la denuncia policial en sede de la Comisaría 1ª, y momentos más tarde -a las 12:45- se logró dar con el vehículo en calle Santiago Shine 78.Cabe destacar que el vehículo Sandero, en ningún momento fue sustraído, sino que por el estado de embriaguez de su conductor no recordó donde lo había dejado estacionado.Se desactivaron todos los mecanismos de búsqueda, notificando a todas las dependencias del hallazgo y se dio conocimiento a la fiscal de turno Dra. Lorena Korakis, quien dispuso se haga entrega del mismo a su propietario.