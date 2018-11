Robaron pesos y dólares a jubilada

Una mujer jubilada y viuda, de 73 años, domiciliada en calle Buenos Aires de la localidad de Humberto I fue víctima de un hecho de hurto calificado.Personal policial de la Comisaria 7ª de esa localidad, dialogó con la septuagenaria, identificada como Noemí G., quien dio a conocer que el jueves último, pasada la medianoche, llegó a su casa y observó un detalle irregular: al abrir la puerta notó que la llave estaba tirada en el piso.A raíz de esto, la mujer fue a su ropero en el dormitorio, donde constató que le habían sustraído la suma de $ 3.000 pero decidió no llamar a la Policía.Finalmente, en la jornada de ayer y tras dialogar con un hijo, la mujer recordó tener también la tarjeta de cobro de su jubilación y algunos dólares, pero al revisar vio que también estos no estaban más, por lo que decidió llamar a la Seccional.Personal policial puso en conocimiento de lo sucedido al fiscal en turno Dr. Guillermo Loyola.Personal de la Subcomisaría 7ª de Plaza Clucellas se constituyó en zona rural de Colonia Iturraspe, donde una mujer identificada como M.A.B., de 19 años y domiciliada en Frontera denunció a los agentes policiales haber sido víctima de hechos de violencia de género por parte de su pareja, identificada como José Luis C., de 25 años.A pesar del ruego de sus familiares presentes la joven mujer no quiso declarar contra su pareja.Cabe destacar que M.A.B. se encuentra embarazada de 3 meses, y que en el SAMCo de Plaza Clucellas se le constataron golpes en la cabeza, antebrazo izquierdo y región lumbar.Siguiendo indicaciones del fiscal de turno, no se adoptó ninguna medida restrictiva de su libertad para con la pareja de la víctima.La joven mujer fue sometida a una ecografía en el Hospital Jaime Ferré, donde se constató felizmente que no había sangrado y que los latidos cardiofetales eran los correctos.El hecho fue calificado provisoriamente como "lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo (sin acción penal)".