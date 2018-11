Pullaro recibió a vecinos y ediles de Rosario: ¿para cuándo Rafaela?

El pasado sábado el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro recibió a concejales y vecinos de la ciudad de Rosario. Estuvieron presentes los concejales Gabriel Chumpitaz, Pedro Salinas, Rodrigo López Molina, Roberto Sukerman, Fernanda Gigliani y Lisandro Zeno. Junto a funcionarios del ministerio, Pullaro diálogo con los vecinos acerca de cómo se diagrama el patrullaje preventivo, el patrullaje por cuadrículas, la inversión en equipamiento, la nueva formación policial y el programa de Centros de Atención de Denuncia.La noticia de la reunión sería una más para la ciudad de Rafaela, si es que desde hace meses que se está gestionando un encuentro con el Ministro primero y con el Gobernador después, tanto desde el Concejo Municipal como desde la Intendencia, como consecuencia de la creciente inseguridad en la ciudad.Hace dos semanas, tanto Raúl Bonino (Presidente del Concejo a cargo de la Intendencia en aquel momento) como el Vice 1º del Cuerpo Legislativo, Jorge Muriel, se reunieron con el Coordinador del Nodo en nuestra Región II, Fernando Muriel, para solicitarle un encuentro directamente con Miguel Lifschitz, para abordar este tema. Por ahora, no hay novedades sobre si el mandatario hará lugar en su agenda para el encuentro.Días antes, a comienzo de noviembre, el Ministro de Seguridad había visitado nuestra ciudad y mantuvo una reunión en el Ministerio Público de la Acusación. En ese momento, responsabilizó a la Municipalidad sobre parte de la situación, por falta de accionar en la parte social. Como consecuencia de ello, el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira, manifestó que “la sensación que nos quedó es que el ministro Pullaro no está a la altura de las circunstancias; no conoce la realidad de la ciudad de Rafaela y no es casualidad que venga sin avisar”. “El Ministro Pullaro tiene que dar un paso al costado”, sentenció Bodoira, que no es alguien que se caracterice por las frases altisonantes.La semana pasada, llegaron a TN las escuchas que tanto ruido hicieran en nuestra provincia y que derivaran en la salida del comisario Adrián Rodríguez de la Jefatura de Policía, dos Fiscales imputados por delitos y una ley que traslada a la Legislatura el control del accionar de los fiscales, que recientemente fuera declarada inconstitucional. Tras ese programa de "A dos voces", Bonino solicitó en redes sociales la renuncia del cuestionado funcionario.Pero la inseguridad no hace foco solamente en nuestra ciudad: el 6 de este mes, luego de un raid delictivo que azotó la ciudad (varias viviendas que fueron robadas y donde en uno de los casos sus moradores fueron reducidos con violencia), los vecinos de Humberto I salieron a las calles a pedir justicia. Días más tarde, hubo un recambio de autoridades policiales en esa población.LA REUNIONEn ese marco, no puede dejar de caer mal la noticia de que sí reciben a vecinos y ediles rosarinos. A lo largo de 3 horas y media, Pullaro atendió los requerimientos de vecinos de Barrio Belgrano, Arroyito, Casiano Casas, zona sur y centro, cada uno con problemáticas diferenciadas."Desde la creación del sistema OJO, en julio de 2017 hasta ahora, cada sábado se recibe a vecinos e instituciones de todas partes de la provincia para contarles su funcionamiento, como se confeccionan los mapas del delito, como se controla el patrullaje a través de los GPS y su referenciación en una pantalla en donde está mapeada toda la provincia, y de qué manera se abastece a las unidades, se equipa a los efectivos y se los forma para que cada vez se tenga una mejor Fuerza Policial", dicen en el medio conclusion.com.ar. Nunca Rafaela formó parte de esas reuniones."ya que la Seguridad es una construcción que se hace desde todos los niveles del Estado cada uno con su responsabilidad". "Que podamos dialogar con los vecinos es importante para que sepan de primera mano cómo se trabaja. Muchas veces algunos requerimientos que nos hacen tienen que ver con delitos federales en los que la Provincia tiene limitaciones, es por eso que necesitamos la ley de narcomenudeo, para poder mejorar la lucha contra el narcotráfico”, expresó Pullaro quien además agregó: “Algunos vecinos nos piden que actuemos sobre problemáticas en las que ya tenemos actuación, y se sorprenden cuando les contamos lo que estamos haciendo y los resultados”.“Intentamos darle respuesta a todos, que sepan sobre cómo fue cambiando y mejorando el trabajo de la policía en estos meses de gestión, aunque en seguridad nunca es suficiente. En algunos casos se van satisfechos en otros no tanto, pero el esfuerzo que se hace desde el Ministerio para dar una respuesta queda de manifiesto”, finalizó.El resto de la comunicación habla bien de la gestión de Pullaro: "desde el iniciose realizó una inversión sin precedente en Seguridad, se dotó a la Policía de nuevos patrulleros especialmente diseñados para su función, se creó la escuela Superior y la de Especialidades para capacitar a los efectivos ya en calle y se readecuó la formación en el ISeP, para que los cadetes cumplieran con 2 años de formación cuando antes era de 3 meses. Se jerarquizaron las áreas de la Policía de Investigaciones (PDI), se invirtió en mejorar los laboratorios, se compraron motos, armamento, chalecos balísticos y uniformes (por primera vez después de 40 años)".