Central, finalista

CORDOBA, 19 (NA). - A pesar de haber sufrido demasiado y sin dejar una buena imagen, Rosario Central se convirtió ayer en finalista de la Copa Argentina al eliminar por penales a Temperley por 4 a 2 tras haber igualado 1 a 1 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.Para el "Canalla", convirtieron Néstor Ortigoza, Marco Ruben, Washington Camacho y Leonardo Gil, al tiempo que Matías Caruzzo desvió su remate.Mientras, para el "Gasolero" marcaron Sebastián Prieto y Lucas Mancinelli, mientras que el arquero Matías Castro pateó por encima del travesaño y Jeremías Ledesma le tapó el envío a Ramiro Costa.En el tiempo regular, había abierto el marcador Fernando Zampedri, de cabeza y a los 8 minutos del complemento, pero Federico Mazur, a los 46, señaló el empate que llevó la definición a los penales.De esta manera, Rosario Central llegó a su cuarta final de Copa Argentina, donde lo esperará el ganador del duelo River- Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se enfrentarán el 28 de noviembre, en Mar del Plata.El equipo dirigido por Edgardo Bauza intentará levantar por primera vez este trofeo ya que en las anteriores finales cayó frente a Huracán (2014), Boca (2015) y River (2016).En el tiempo regular, salvo contadas excepciones, no se notó la diferencia de categoría, aunque Central fue el que manejó el trámite, pero sin tener profundidad ni juego asociado.Incluso, en la primera parte, las dos jugadas más claras fueron para Temperley, a través de sendos tiros libres de Mauro Cerutti, bien tapados por Jeremías Ledesma.En el complemento, Rosario mostró una mejor cara, no producto de un buen juego colectivo, sino por los arrestos individuales de Zampedri y por chispazos de Diego Becker.Dos minutos después de haber abierto el marcador, el exAtlético Tucumán pudo haber liquidado la historia cuando remató por encima del travesaño en balón que le había enviado el "Colo" Gil de un tiro libre.Desde esa jugada ocurrida a los 10 minutos, Central no supo ni quiso cerrar la historia ante un rival que no mostró argumentos en ofensiva y sólo la fortuna de aprovechar una falla de la defensa, cuando el partido se estaba terminando.