Chacarita le ganó a Gimnasia

En la tarde de ayer, aprovechando el parate por la fecha FIFA, se pusieron al día Chacarita y Gimnasia de Jujuy en uno de los juegos pendientes de la fecha 8 de la B Nacional.En San Martín, el 'Funebrero' se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Alejandro Frezzotti en contra luego de una serie de rebotes que terminaron descolocando al arquero Carlos De Giorgi.Por otro lado, Villa Dálmine rescató ayer un empate de su visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn, al remontar un 0-2 y alcanzar el 2-2 sobre la hora del partido, válido por uno de los adelantados de la duodécima fecha de la Primera B Nacional.Con el arbitraje de Pedro Argañaraz y en la cancha de Racing de Trelew, Brown se puso en ventaja por intermedio de Franco Niell y Christian Cepeda.Pero el "Violeta" primero descontó por intermedio de Nicolás Sansotre y lo empató gracias al ingresado Marcelo Estigarribia, a tres minutos del final.En tanto,a las 19:15 Chacarita será local de Gimnasia y Esgrima de Jujuy con Sebastián Ranciglio como juez en un partido que fue suspendido en la octava jornada cuando restaban 83 minutos de juego y se disputará en dos períodos de 42 y 41 minutos respectivamente.Además este lunes a las 17:00 Deportivo Morón y Ramón Santamarina de Tandil con Bruno Bocca como árbitro principal jugarán el encuentro que les quedó pendiente de la décima fecha del certamen de ascenso.También este lunes feriado, a partir de las 17:00, Nueva Chicago también adelantará la fecha 12 como local de Agropecuario de Carlos Casares con Diego Ceballos como juez y televisación en directo por la señal de cable TyC Sports.El próximo fin de semana se reanudará el torneo y la fecha 11 se jugará de la siguiente manera:22hs Central Córdoba vs Los Andes.17hs Arsenal vs Brown de Adrogué, 17hs Temperley vs Chacarita.17hs Defensores de Belgrano vs Sarmiento de Junín, 17hs Almagro vs Atlético de Rafaela, 17hs Gimnasia de Jujuy vs Quilmes, 17.30hs Gimnasia de Mendoza vs Guillermo Brown Puerto Madryn, 18hs Instituto vs Deportivo Morón, 19hs Agropecuario de Carlos Casares vs Ferro Carril Oeste.Santamarina de Tandil vs Independiente Rivadavia de Mendoza, 21.05hs Villa Dálmine vs Nueva Chicago.