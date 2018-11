Rafaela se llevó el título

(Redacción LA OPINION). - En un partidazo que cerró el Provincial de Mayores organizado por la Asociación Rafaelina de Básquetbol en Independiente (ante muy buena concurrencia), el seleccionado de Rafaela derrotó a su similar rosarino por 58 a 54. Los parciales fueron 16-15, 33-24 y 43-40, todos favorables al equipo dirigido por Gustavo Casazza.Por la mañana, el elenco local había sacado un partido clave adelante ante Noroeste, casualmente por el mismo resultado, con Candela Gentinetta como figura con 27 puntos. En el debut, el viernes a la noche, se había impuesto a Santa Fe por 64 a 40. Rosario también llegaba a la final con dos victorias: 68 a 50 a Noroeste y 63 a 30 a Santa Fe.De la mano de Andrea Rébola, figura del partido con 24 puntos y 6 rebotes, jugando los 40 minutos, el anfitrión sacó una interesante luz en el primer tiempo. Sin embargo, Rosario reaccionó en el tercer período y lo consiguió equiparar, e inclusive pasar al frente, en los primeros minutos del último período, con buenos trabajos de Fux y Traid.Cuando el epílogo se acercaba, unas buenas apariciones de Candela Gentinetta, un doble oportuno de Valentina Gonzalez y dos libres decisivos de Andrea Rébola para sacar 4 puntos con dos posesiones, fueron la clave para este gran festejo de las chicas.Los puntos de Rafaela fueron los siguientes: Candela Gentinetta 11, Andrea Rébola 24, Laura Rébola 9, Denis Díaz 2, Daiana Rafael 8, Valentina Gonzalez 2 y Lucía Operto 2. No convirtieron Delfina Astrada y Aixa Bordet, mientras que no ingresaron en la final M. Bravo, V. Fernández y Marianela Gauna.Recordemos que este año Rafaela también había ganado en U17 y con este campeonato ratifica su gran temporada a nivel femenino en Provinciales. Además, la base de este equipo fue de Ben Hur que el fin de semana próximo disputará el Final Four del Federal Femenino en Atalaya de Rosario.