Llop: “Fue muy beneficioso haber jugado este amistoso”

Atlético de Rafaela jugó un amistoso ante Talleres de Córdoba el último viernes, descansó el fin de semana y hoy retornará a los entrenamientos ya con la cabeza puesta de lleno en lo que será su próximo compromiso: el domingo visitando a Almagro por la 11° fecha de la B Nacional.

Fueron dos partidos, en el primero, el de los titulares, la ‘Crema’ perdió 1-0 y luego, donde jugaron los suplentes, el elenco albiceleste se impuso por la mínima con gol de Maximiliano Casa.

En función de ello, el entrenador Juan Manuel Llop comentó en Radio El Espectador: “Estamos muy bien, hicimos una muy buena práctica, los dos partidos. Más allá de los resultados, el equipo está bien, en lo que trabajamos en la semana y lo que estamos buscando muchas de esas cosas se hicieron bien, esperemos continuar de esa manera”.



“Chocho” cambió el sistema y pasó de un 4-4-2 a un 4-3-3. Lo trabajó en toda la semana, lo dispuso en los dos juegos ante la “T” y ahora tiene pensado llevarlo a cabo ante Almagro.



“Vamos a intentar jugar de esta manera, tratar de tener más manejo en la mitad de cancha, generar tal vez alguna situación más pero sin perder el equilibrio”, contó el DT y luego agregó: “Talleres nos generó una sola situación de gol, el gol fue de tiro libre, en el ST también una. Sin perder el orden, buscamos un poquito más de juego”.



En relación a dicha idea de juego, con una dinámica en ofensiva incisiva Llop declaró: “La idea es tratar de jugar lo más lejos de nuestro arco. Ojalá y los siete puntos sobre nueve ayudan como para poder seguir creciendo, todavía tenemos un largo camino pero tenemos que encontrar una regularidad importante para seguir escalando en la tabla”.



Más allá de los resultados, Atlético presentó dos equipos y el nivel fue parejo en ambos y casi no se notaron las diferencias. “Tenemos recambio, sobre todo de mitad de cancha hacia arriba es donde más recambio tenemos. Dadas las características de los jugadores que tenemos por eso implementamos este sistema”, señaló Llop.



Como positivo, el entrenador también supo destacar que “por ejemplo vi en el segundo partido que dos o tres chicos pueden jugar tranquilamente, estar dentro de la convocatoria. Hay pibes que gratamente me sorprendieron porque no los veía, por ejemplo a Colombo no lo conozco, este partido lo hicimos para verlos, a él, a Marconato, ver cómo estaba Soloa, Maxi Casa y así algunos otros. Fue muy beneficioso haber jugado este amistoso”.



Por último y atendiendo a que ya falta muy poco para cerrar esta primera parte del año, irse al receso de vacaciones para luego encarar las 12 fechas finales en el próximo año, Llop fue consultado por la posibilidad de sumar algún refuerzo. “Lo importante es que terminemos muy bien, que saquemos muchos puntos. A lo mejor no necesitamos nada. Si así estamos bien para que retocar. Si continuamos de esta manera vamos bien, tenemos que esperar a Masuero, Blondel, Gaggi, tenemos jugadores importantes afuera. Estamos bien, ojala sigamos de esta manera y los chicos mantengan estas ganas, esta contención, el esfuerzo que hacen, si lo mantenemos seguramente que nos va a ir bien”.